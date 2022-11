Samochody elektryczne jak spalinowe. Z akcyzą i podatkiem drogowym

Spis treści: 01 Koniec zwolnień z podatku drogowego i akcyzy

02 Koniec dopłat do zakupu samochodów elektrycznych

03 Koniec sprzedaży samochodów spalinowych to koniec wspierania aut elektrycznych

Minister finansów tego kraju, Jeremy Hunt zapowiedział, że od 2025 roku właściciele samochodów elektrycznych będą musieli płacić podatek drogowy. Ponadto samochody elektrycznie przestaną być zwolnione z akcyzy. Obie decyzje związane są z ogłoszeniem planu załatania dziury budżetowej, która wynosi 55 mld funtów (ponad 63 mld euro).

Koniec zwolnień z podatku drogowego i akcyzy

Stawki podatku akcyzowego mają być jednak niższe niż w przypadku samochodów spalinowych. Od 2025 podatek ma rosnąć co rok o 1 punkt procentowy przez trzy lata.

Koniec dopłat do zakupu samochodów elektrycznych

To kolejny cios w samochody elektryczne. W czerwcu Wielka Brytania zamknęła program dopłat do samochodów elektrycznych. Zakład on przeznaczenie na dopłaty do zakupu aut bateryjnych 300 mln funtów (345 mln euro).

W 2021 roku udział samochodów elektrycznych w przeżywającym ciężkie chwile motoryzacyjnym rynku brytyjskim wyniósł 27,5 proc. W Wielkiej Brytanii sprzedano 1,647 mln nowych samochodów, co stanowi wzrost o 1 proc. w stosunku do roku 2020, który jednak był najgorszym od prawie 30 lat.

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych to koniec wspierania aut elektrycznych

W 2030 roku Wielka Brytania całkowicie zakaże sprzedaży samochodów spalinowych. Gdy nie będzie już wyboru, nie będzie żadnego powodu, by utrzymywać jakiekolwiek preferencje dla samochodów elektrycznych.



