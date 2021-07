Rozpoczął się nabór wniosków o dotację do zakupu auta elektrycznego

Samochody elektryczne

Ruszył nabór wniosków o dotację dla osób fizycznych do zakupu samochodów elektrycznych z programu "Mój elektryk". Dotacja dla nabywców indywidualnych wyniesie 18 tys. 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Dopłata dla osób z Kartą Dużej Rodziny to 27 tys. zł, bez limitu ceny.

