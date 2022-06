Renault Zoe po zmianach. Już tylko jedna wersja, za to bardzo droga

Renault Zoe debiutowało w 2012 roku. W ciągu 10 lat, do końca maja tego roku, w Europie sprzedano niemal 380 tys. sztuk tego miejskiego auta.

Renault Zoe - wybór nie jest duży

Od teraz Zoe w Polsce dostępne będzie tylko w jednej wersji wyposażeniowej, najbogatszej o nazwie Iconic. Standardowe wyposażenie tego pojazdu obejmuje m.in. 17-calowe felgi w kolorze szarym, ozdobione złotymi elementami. Złote wykończenie znajdziemy także na grillu i na obramowaniu reflektorów. Zoe Iconic dostał także nowy, ciemnoszary kolor nadwozia.

We wnętrzu Zoe Iconic oferuje swoim pasażerom naprawdę dużo. Znajdziemy tu przede wszystkim tapicerkę wykonaną z połączenia ekologicznej skóry z tkaniną z recyklingu. Jej wzór jest podkreślony przez złote obramowanie krawędzi foteli. Obsługę samochodu ułatwi standardowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cala. Zoe zadba także o bezpieczeństwo miejskich podróży. W standardzie dostaniemy system monitorowania martwego pola oraz asystenta parkowania i dostęp bezkluczykowy. Jest też automatyczna klimatyzacja.

Renault Zoe Iconic - jeden silnik, niewiele dodatków

Jeśli chodzi o gamę jednostek napędowych, do tej pory Zoe oferowane było w dwóch wariantach o mocy 108 i 135 KM. W Zoe Iconic mamy dostępny tylko mocniejszy napęd. Dzięki temu małe, miejskie auto może maksymalnie rozpędzić się do 140 km/h, a jego zasięg, wg normy WLTP, to 386 km.

Lista wyposażenia opcjonalnego Zoe Iconic jest krótka. Możemy wybrać pakiet zimowy, który zawiera podgrzewane przednie fotele i podgrzewaną kierownicę. Ponadto mamy też możliwość zamontowania pokładowej ładowarki, która pozwala w ciągu 30 minut ładowania zwiększyć zasięg o 150 km. Listę opcji zamyka kabel do ładowania z domowego gniazdka i system nagłośnienia Bose z ekranem 10,25 cala.

Renault Zoe E-Tech Iconic, bo tak brzmi pełna nazwa auta, kosztuje od 169 500 zł brutto. Zmiana lakieru ze standardowego białego kosztuje 2,2-2,4 tys. zł, w zależności od wybranej barwy. Pakiet zimowy to wydatek 1500 zł, układ szybkiego ładowania kosztuje 4500 zł, a kabel do ładowania z domowego gniazdka - 2000 zł. Za nagłośnienie Bose dopłacimy 3500 zł.

To spora cena jak na małe, miejskie autko.

