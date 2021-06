Renault Megane E-Tech Electric - nowość na prąd

Zaprezentowany podczas forum Renault eWays: The Challenge towards Zero Emissions, samochód studyjny Megane eVision, pokazuje jakie plany ma Renault wobec segmentu aut kompaktowych.

Zdjęcie Renault Megane E-Tech Electric /

Zaprojektowane na platformie CMF-EV, nowe Renault Megane E-Tech Electric jest wyposażone w silnik elektryczny o mocy 217 KM i akumulator o pojemności 60 kWh, który umożliwia pokonanie nawet 450 km.

To jak będzie wyglądał nowy model, nazywany również MeganE, można domyślać się analizując zdjęcia zamaskowanego auta. Już tego lata na drogach pojawi się 30 samochodów. Zasiądą w nich inżynierowie, którzy będą przeprowadzać ostatnie testy kontrolne.

Wszystkie samochody serii przedprodukcyjnej zostaną wyprodukowane w zakładzie w Douai i zamaskowane za wzorem zaprojektowanym specjalnie dla tego modelu przez dział designu Renault. Oryginalny wzór maskujący nawiązuje do nowego logo marki i daje efekt "rozmycia".

