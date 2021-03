Porsche zwiększa swoje udziały w firmie Rimac

W miniony piątek Rada Nadzorcza Porsche AG zgodziła się na zwiększenie udziałów producenta w Rimac Automobili – z 15 do 24 procent. Ta chorwacka firma opracowuje i produkuje zaawansowane technicznie komponenty dla segmentu elektromobilności, w tym wysokowydajne zespoły napędowe oraz systemy akumulatorów. Wytwarza też supersportowe samochody z napędem elektrycznym.

Jako inwestor Porsche wspiera młodą firmę z branży technologii i sportowych aut od 2018 r. We wrześniu 2019 r. producent ze Stuttgartu-Zuffenhausen zwiększył swoje udziały w Rimac Automobili do 15 proc. Ostatnie podwyższenie kapitału stanowi rozszerzenie tego strategicznego partnerstwa - Porsche inwestuje w chorwacką firmę dodatkowe 70 mln euro. Oznacza to, że będzie miało 24 proc. udziałów, bez sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem.

Porsche od wielu lat zwiększa inwestycje w młode firmy z potencjałem. Obecnie producent ma udziały w ponad 20 start-upach i ośmiu funduszach venture capital. "Nasza inwestycja w Rimaca okazała się absolutnie słuszna" - powiedział Meschke. "Od czasu naszej początkowej inwestycji jego wartość wielokrotnie wzrosła. Firma bardzo dobrze rozwinęła się od strony technologicznej. Krok po kroku rozszerzamy naszą współpracę i sami również korzystamy z innowacyjności Rimaca".



Mate Rimac, założyciel firmy, z zadowoleniem przyjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania Porsche. "Porsche okazuje nam wielkie wsparcie od 2018 r. Uważamy to za prawdziwy przywilej - że jedna z najsłynniejszych marek samochodów sportowych na świecie jest częścią Rimaca" - powiedział. "Jesteśmy dumni, że możemy razem pracować nad ekscytującymi, zelektryfikowanymi produktami. Ponieważ do grona klientów Rimac należy wielu producentów samochodów z całego świata, zarówno dla nas, jak i dla Porsche ważne jest, byśmy pozostali firmą całkowicie niezależną. Partnerstwo z Porsche pomaga nam rozwijać się i rosnąć - co jest korzystne dla wszystkich naszych klientów".



Mate Rimac założył firmę nazwaną własnym nazwiskiem w 2009 r., w wieku zaledwie 21 lat. Od dawna miał już wtedy wizję supersportowego samochodu z napędem elektrycznym - wizję, która towarzyszyła mu jeszcze w czasie szkoły i studiów. Obecnie jego firma z siedzibą w Sveta Nedelja koło Zagrzebia zatrudnia prawie tysiąc osób. Rimac projektuje, opracowuje i produkuje elektryczne hipersamochody o mocy dochodzącej do 2000 KM i prędkości maksymalnej przekraczającej 400 km/h. Ponadto dostarcza rozwiązania techniczne oraz układy kilku znanym producentom aut elektrycznych.

