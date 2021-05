Porsche Taycan z tajemniczą usterką?

Porsche może mieć wkrótce poważny problem w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem toczy się właśnie dochodzenie mające na celu wyjaśnienie przyczyny nagłej utraty siły napędowej w elektrycznym modelu Taycan.

Zdjęcie Porsche Tycan Turbo S / INTERIA.PL

Testy Porsche Taycan Turbo S – przyszłość, na którą warto czekać

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NTHSA) wszczęła dochodzenie po otrzymaniu dziewięciu skarg od właścicieli Tycanów z lat modelowych 2020-2021. Chociaż do USA trafiły wówczas 6552 Taycany, w skali świata problem dotyczyć może ponad 12 tys. elektrycznych samochodów z Zuffenhausen.

Przedstawiciele niemieckiej marki deklarują pełną współpracę z NTHSA i "szybkie rozwiązanie problemu jeśli zostanie on potwierdzony".



Wizerunkowa wpadka mogłaby podkopać pozycję nowego modelu, który za oceanem urasta powoli do miana lidera sprzedaży. W pierwszym kwartale dostawy Taycana do USA nieznacznie tylko ustępowały wielkościom sprzedaży 911. Można się jednak spodziewać, że w najbliższym czasie, wraz z pojawieniem się w salonach Taycana Cross Turismo, dojdzie do historycznej zmiany warty na pozycji najlepiej sprzedającego się Porsche w Stanach Zjednoczonych.



