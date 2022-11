Polacy niechętni samochodom elektrycznym. Zdecydowanie wolą spalinowe

W ramach badania, przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent "Nadchodzi czas aut elektrycznych", zapytano polskich kierowców, co sądzą o tym, aby firmy motoryzacyjne produkowały tylko pojazdy elektryczne. 23 proc. zmotoryzowanych Polaków stwierdziło, że podoba im się ta opcja, 47 proc. było jej przeciwnych, a 29 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania na ten temat.

Tylko 1/4 Polaków uważa, że koniec aut spalinowych to dobry pomysł

Najbardziej pozytywnie nastawieni do produkowania w niedalekiej przyszłości wyłącznie samochodów napędzanych w inny sposób niż tradycyjny były osoby w wieku 60-69 lat, ale było to wciąż tylko 36 proc. Również mężczyźni są bardziej otwarci na auta bateryjne (27 proc.) niż kobiety (19 proc.). Stosunek do aut na prąd jest niemal identyczny wśród mieszkańców średnich miast (od 50 do 250 tys. mieszkańców) i metropolii - zaledwie odpowiednio 32 i 31 proc. widzi przyszłość w samochodach elektrycznych.

Reklama

Aut elektrycznych najbardziej nie chcą dobrze zarabiające osoby w średnim wieku

Co ciekawe, najbardziej przeciwne produkowaniu samochodów wyłącznie elektrycznych są osoby w średnim wieku oraz dobrze zarabiający. Prawdopodobnie najlepiej orientują się one zarówno w cenach samochodów elektrycznych, jak ograniczeniach jakie niosą. Zdają sobie również sprawę z tego, że prąd drożeje, że liczba szybkich stacji ładowania w Polsce jest symboliczna oraz, że zdecydowana większość Polaków nie ma gdzie zaparkować swojego samochodu, o ładowaniu z własnego gniazdka nie wspominając.

W grupie badanych, którzy stwierdzili, że nie są gotowi na produkcję wyłącznie aut elektrycznych - znalazło się 52 proc. mężczyzn oraz 42 proc. kobiet. To głównie respondenci w wieku 40-49 lat (54 proc.). Jednocześnie 67 proc. badanych sprzeciwiających się pomysłowi produkcji wyłącznie elektryków, stanowili ankietowani z dochodami od 5000 do 6999 zł netto.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) 26 - 27 sierpnia br. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 645 aktywnych kierowców.

***