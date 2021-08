Pierwsze egzemplarze Forda Mustanga Mach-E wyjeżdżają z salonów

Producenci Ford Mustang Mach-E w lotniczym wydaniu. To hołd dla kobiet pilotów z II wojny światowej

- Całkowicie elektryczny Ford Mustang Mach-E spotkał się w Polsce z ogromnym zainteresowaniem klientów i bardzo dobrym przyjęciem przez polskich dziennikarzy. Redaktorzy największych polskich mediów motoryzacyjnych nie mieli wątpliwości. To niezwykle przestronny SUV, który swoją atrakcyjną sylwetką przyciąga spojrzenia, ma bardzo bogate wyposażenie, świetnie wykonane wnętrze oraz jest jednym z najlepiej prowadzących się aut elektrycznych, oferującym zaskakująco daleki zasięg -powiedział Mariusz Jasiński, dyrektor komunikacji i public relations Ford Polska.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży i zanim pierwsze egzemplarze trafiły do Polski, nabywców znalazły wszystkie przeznaczone na polski rynek samochody. 75% to zamówienia na wersję z napędem na wszystkie koła i baterią o zwiększonej pojemności 98 kWh. Klienci zdecydowanie postawili na żywiołowy kolor Lucid Red. Najwięcej zamówień zebrano w Warszawie i okolicach (łącznie 50 szt.), na Górnym Śląsku (26 szt.) i w Trójmieście (25 szt).

- Mustang Mach-E jest dla Forda najważniejszą premierą ostatnich lat. Nie mam wątpliwości, że znalezienie nabywców na całą dostępną pulę 220 samochodów przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży to ogromny sukces i cieszymy się, że zamówione egzemplarze trafiają już do klientów - powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. Mam też bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych tym samochodem! Otrzymaliśmy dodatkową pulę aut do sprzedaży w Polsce i miło nam poinformować, że Mustang Mach-E nadal jest i będzie dostępny w ciągłej sprzedaży - dodał Piotr Pawlak.

Sprzedażą Mustanga Mach-E zajmują się jedynie wyselekcjonowani dilerzy, którzy muszą spełniać podwyższone standardy w obszarach sprzedaży i serwisu. To między innymi: specjalna strefa ekspozycyjna w salonie, zewnętrzna ładowarka dla aut EV, a w przypadku serwisu dedykowane wyposażenie i narzędzia do naprawy samochodów zelektryfikowanych oraz wykwalifikowana kadra w zakresie obsługi aut elektrycznych.