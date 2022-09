Orlen podpisał umowę na dostawy zupełnie nowego paliwa

Spis treści: 01 Powstanie stacja tankowania wodoru

"Podpisaliśmy jedną z największych w Europie umów na dostawy niskoemisyjnego paliwa wodorowego. Wodór produkowany przez Grupę ORLEN będzie zasilał autobusy miejskie w Poznaniu do 2038 r. Do końca dekady na strategiczny rozwój projektów wodorowych przeznaczymy łącznie 7,4 mld zł" - napisał w piątek na Twitterze prezes Orlenu.

Obajtek liczy, że do MPK Poznań będzie dostarczany wodór produkowany przez hub we Włocławku, który od drugiej połowy 2023 roku ma produkować zielony wodór.

Póki co, pierwszy hub wodorowy koncern uruchomił w 2021 roku w Trzebini. Obecnie produkuje on szary, wysokoemisyjny wodór z przeznaczeniem dla transportu, natomiast docelowo wytwarzany będzie w nim niskoemisyjny wodór, pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Kolejny hub powstaje we Włocławku. Rozpoczęcie produkcji zielonego wodoru jest w nim planowane w drugiej połowie 2023 roku. Dwa lata później uruchomiony zostanie hub w Płocku. Wytwarzany w nim zielony wodór będzie wykorzystywany w przemyśle i transporcie.

Powstanie stacja tankowania wodoru

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu poinformowało, że PKN Orlen wybuduje nową infrastrukturę do zasilania pojazdów wodorem, która będzie znajdować się na stacji koncernu nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo. "Obiekt będzie dostępny publicznie; oznacza to, że we wskazanym punkcie zatankują nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym" - podano.

MPK Poznań niebawem kupi co najmniej 15, a opcjonalnie do 25 autobusów wodorowych. Przetarg w tej sprawie został rozstrzygnięty - najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Solaris Bus & Coach, ale jak dotąd nie podpisano umowy na dostawy pojazdów. Według planów pierwsze autobusy wodorowe mają trafić do MPK w drugiej połowie 2023 r. Wówczas też PKN Orlen ma zacząć dostarczać wodór przewoźnikowi, zgodnie z podpisaną umową do połowy 2038 r.

Orlen chce wybudować 100 stacji tankowania wodoru

Cytowany w komunikacie MPK Poznań prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że koncern konsekwentnie inwestuje w nowoczesną technologię wodorową, która w długiej perspektywie zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

"Wodór ma duży potencjał, szczególnie w transporcie publicznym. Chcemy go w pełni wykorzystać, dlatego do 2030 roku zbudujemy sieć ponad 100 stacji wodorowych, zlokalizowanych nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na Słowacji. W Krakowie uruchomiliśmy już naszą pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru, a w ciągu roku oddamy do użytku stacje w kolejnych miastach. Umowa podpisana z MPK w Poznaniu to kolejny ważny krok, który przybliża nas do osiągnięcia celu" - zaznaczył Obajtek.

W Poznaniu jeszcze nie ma autobusów wodorowych

Poznańskie MPK od 2019 r. zaczęło wykorzystywać pierwsze bateryjne autobusy elektryczne, zasilane energią w stacjach ładowania umiejscowionych na pętlach końcowych linii. Cytowany w komunikacie prezes zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni przyznał jednak, że wodór będzie odgrywał coraz bardziej znaczącą rolę w transporcie publicznym. Jak dodał, przy zakupie autobusów wodorowych przewoźnik skorzystał ze wsparcia finansowego z programu Zielony Transport Publiczny.

"Największą zaletą autobusów wodorowych jest zeroemisyjność, ale w pracy przewoźnika liczy się również to, że mają duży zasięg na jednym tankowaniu. Oznacza to, że nie wymagają budowania infrastruktury ładowania na końcówkach tras i mogą być kierowane na wszystkie linie obsługiwane przez MPK Poznań" - ocenił Krzysztof Dostatni.

Rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka przekazała , że wartość umowy podpisanej z Orlenem opiewa na ponad 101 mln zł, a ceny dostarczanego paliwa wodorowego będą aktualizowane w trakcie realizacji kontraktu.

