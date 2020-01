Nissan wspiera edukację ekologiczną w szkołach

Nissan rozumie, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona środowiska. Dlatego producent przystąpił do projektu stworzonego przez Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie szkół i nauczycieli w budowaniu świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży jako nowych świadomych konsumentów.

Zdjęcie /

"Nissan w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Elektromobilności włączył się w program dla szkół i przygotował firm edukacyjny. Ten kilkunastominutowy materiał porusza zagadnienia związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze środków transportu, pokazuje jak małe codzienne gesty, takie jak wybór samochodu elektrycznego, zamiast spalinowego, czy w przypadku dzieci - hulajnogi mogą wpłynąć na jakość powietrza" - wyjaśnia Dorota Pajączkowska, PR Manager marki Nissan w Polsce. "Jako globalnego producenta pojazdów bezemisyjnych cieszy nas możliwość wsparcia nauczycieli w szerzeniu idei proekologicznych, które nam samym są bardzo bliskie".

"Chcieliśmy również podkreślić rolę samych szkół w procesie wdrażania rozwiązań na rzecz czystszego powietrza na terenach przyszkolnych, jak również uzmysłowić im jak inicjować u uczniów właściwą postawę wobec współczesnych wyzwań klimatycznych w zakresie mobilności" - powiedziała Anna Różańska, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności.

Rozumiejąc potrzebę troski o stan środowiska zarówno w bliższym i dalszym otoczeniu, Nissan rozpoczął prace nad bezemisyjną technologią i wprowadził do sprzedaży pojazdy elektryczne dla masowego odbiorcy już niemal 10 lat temu. Model Leaf do dziś pozostaje liderem łącznej sprzedaży wśród samochodów z takim napędem na świecie. Co więcej, po serii rygorystycznych testów w ramach niezależnej inicjatywy na rzecz czystego powietrza i efektywności energetycznej Leaf w tym roku otrzymał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek Green NCAP.

Wszystkie te starania, jakie marka wkłada w przybliżanie zrównoważonej i efektywnej mobilności klientom na całym świecie, czynione są z myślą o przyszłych pokoleniach. Edukacja i zmiany nawyków komunikacyjnych przyszłych konsumentów spowodują poprawę warunków ich życia, a widoczne starania firm takich jak Nissan mogą stać się inspiracją dla młodszych pokoleń do podejmowania działań na rzecz poszanowania środowiska w myśl hasła "myślę globalnie - działam lokalnie".