Nissan Ariya jest już w Europie

Kilka pierwszych egzemplarzy Nissana Ariya, niedawno zaprezentowanego elektrycznego crossovera, właśnie wylądowało w Europie

Zdjęcie Nissan Ariya / Samochody elektryczne Nissan Ariya. Pierwszy taki model japońskiego producenta

"Z wielką przyjemnością widzimy pierwsze sztuki Nissana Ariya przybywające do Europy. Egzemplarze te będą wykorzystywane jako samochody pokazowe, a niektóre z nich będą również przeznaczone do wewnętrznych celów testowych" - powiedziała Helen Perry, dyrektor marketingu osobowych samochodów elektrycznych w Nissan Europe.

Reklama

Ariya to bardzo ciekawy samochód - technicznie rzecz biorąc to kompaktowy crossover w stylu coupe, ale ma on zupełnie nową dla Nissana i bardzo futurystyczną stylistykę. Podobnie wnętrze z deską rozdzielczą zdominowaną przez dwa duże ekrany, nie przypomina żadnego dotychczasowego modelu producenta i prezentuje się bardzo nowocześnie.

Zaskoczeniem może być także mnogość dostępnych wersji - do wyboru są dwie pojemności baterii, napęd na przednie lub wszystkie koła, a rozpiętość mocy, zależnie od konfiguracji, wynosi od 218 do 394 KM.

Zdjęcie Nissan Ariya /

Nissan Ariya pojawi się w europejskich salonach dopiero w połowie przyszłego roku, ale już teraz na polskiej stronie producenta, można zgłosić chęć zakupu tego auta.