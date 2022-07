Niemcy likwidują program dopłat do samochodów elektrycznych

Spis treści: 01 Koniec z dopłatami dla przedsiębiorców

Obecnie dopłata do samochodów elektrycznych, który cena nie przekracza 40 tys. euro wynosi 6 tys. euro, zaś przy zakupie pojazdów droższych dopłata to 5 tys. euro. Od początku 2023 roku dopłaty będą wynosiły odpowiednio 4,5 tys. i 3 tys. euro. Następnie mają być być kolejny raz obniżone, by zrównać się na poziomie 3 tys. euro.

Obecnie dopłatami objęte są samochody, których cena nie przekracza 65 tys. euro. Od 2024 roku limit ten zostanie obniżony do 45 tys. euro.

Ponadto, już od przyszłego roku z programu dopłat nie będą mogli korzystać przedsiębiorcy. Ogłoszono również, że po wyczerpaniu puli 3,4 mld euro, które przewidziano na dopłaty, program zostanie wygaszony.

Jednocześnie, wraz z końcem 2022 roku, skończą się dopłaty do samochodów hybrydowych typu plug-in. Dopłaty te wzbudzały w Niemczech sporo kontrowersji, wskazywano, że samochody tego typu wyposażone są one w duże i mocne silniki spalinowe, a ich zasięg na prądzie jest bardzo ograniczony, co więcej - wcale nie trzeba ich ładować.

Powodem zmniejszania dopłat, jest wzrost sprzedaży samochodów bateryjnych. W ubiegłym roku w Niemczech sprzedano ich 328 tys., niemal dwa razy więcej niż w 2020 roku (udział w rynku wzrósł do 14 proc.). W Niemczech zarejestrowanych jest dziś łącznie ponad 600 tys. aut bateryjnych, kolejne 400 tys. to hybrydy plug-in. Dla porównania - po polskich drogach jeździ łącznie nieco ponad 22 tys. samochodów elektrycznych...

Plany zredukowania i likwidacji dopłat skrytykował już niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), który wskazał, że w trudnych czasach gospodarczych sprzedaż samochodów elektrycznych może wkrótce zostać wyhamowana. Zwrócono również uwagę, że przedsiębiorcy również powinni elektryfikować flotę swoich samochodów i nie ma żadnego powodu, by pozbawiać ich dopłat.

