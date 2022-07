"Mój elektryk" - tysiące wniosków i wydane ponad 100 mln zł

Program "Mój Elektryk" ruszył 12 lipca 2021 roku. Przez ten czas kilka tysięcy osób prywatnych i podmiotów gospodarczych podjęło decyzję o skorzystaniu z dofinansowania i zakupie samochodu elektrycznego.

Urzędnicy mają pełne ręce roboty

Wnioski o dofinansowanie z programu "Mój Elektryk" składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od osób prywatnych wpłynęło dokładnie 2670 wniosków na łączną sumę ponad 56 mln zł. Z tej puli 720 wniosków złożyli posiadacze Karty Dużej Rodziny, co przekłada się na 19,440 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono jak do tej pory 1296 wniosków tej grupy, na kwotę ponad 28 mln zł.

Reklama

Jeśli zaś chodzi o przedsiębiorców, to przyjętych zostało 677 wniosków na ponad 20,2 mln zł. Wnioski te obejmowały zakup 674 pojazdów kategorii M1, 56 samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t oraz 65 pojazdów kategorii L, obejmującej quady, skutery i trójkołowce.

Leasingodawcy także zainteresowani elektrykami

Za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska Fundusz dystrybuuje środki z programu "Mój Elektryk" dla firm leasingowych. Do tej pory przyjęto 1525 wniosków na zakup łącznie 1954 pojazdów. Na rozpatrzenie czeka jeszcze 178 wniosków na 221 pojazdów. Tutaj też największym powodzeniem cieszą się samochody kategorii M1 (1631 szt.), dalej są samochody dostawcze (299 szt.) oraz pojazdy kategorii L (24 szt.).

W ramach programu "Mój Elektryk" można dostać dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego, którego wartość nie przekracza 225 tys. zł brutto, w przypadku rodzin. W przypadku przedsiębiorców w powyższej kwocie musi się mieścić wartość netto pojazdu i połowa należnego podatku VAT. Podstawowa wysokość dofinansowania to 18750 zł, natomiast posiadacze Karty Dużej Rodziny i przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację w wysokości 27 tys. zł.

***