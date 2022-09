Mercedes i Rivian wyprodukują elektryczny samochód dostawczy

Jak poinformował Mercedes, nowy pojazd ma powstawać w jednej z jego europejskich fabryk.

Mercedes i Rivian - doświadczenie do kwadratu

Obie marki mają dość duże doświadczenie w produkcji elektrycznych dostawczaków. Mercedes ma elektrycznego Sprintera i Vito, a niedługo do sprzedaży ma trafić także elektryczny wariant najmniejszego dostawczego modelu marki - Citana.

Z kolei Rivian ma swoje auto dostawcze adresowane do flot, nazwane po prostu Rivian Commercial Van. Na mocy podpisanej umowy, to właśnie ten pojazd, w nieco zmienionej stylistycznie wersji, ma trafić w liczbie 100 tys. egzemplarzy do floty Amazona.

Dostawczy Mercedes w miejsce osobówek

Przy okazji komunikowania nowej współpracy Mercedes wyjawił, że pracuje nad stworzeniem nowej platformy podłogowej dedykowanej dostawczym samochodom elektrycznym, o nazwie VAN.EA. Niemiecka marka bardzo poważnie podchodzi do planu rozbudowy floty elektrycznych dostawczaków. Zainwestowała już 400 mln euro w fabrykę w Dusseldorfie, w której powstaje Sprinter. Produkcją nowego elektrycznego auta dostawczego może zająć się także fabryka na Węgrzech, która do tej pory produkowała modele klas A, B oraz C. Nie jest bowiem tajemnicą, że Mercedes chce ograniczyć produkcję swoich kompaktowych modeli i skupić się na tych, na których zarabia najwięcej.

Niemiecki producent deklaruje, że do 2025 roku będzie produkował tylko elektryczne samochody dostawcze. Z kolei Rivian, dzięki tej współpracy, ma szanse obniżyć koszty produkcji i wygospodarować środki na budowę nowej fabryki w USA, której uruchomienie zaplanowano również na 2025 rok.

