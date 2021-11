Lucid Air już u klientów. Rekordowy zasięg pogromcy Tesli!

Lucid Air, czyli samochód segmentu E, ma 4,975 m długości. Rozsta w osi - 2960 mm pozwolił jednak wygospodarować w kabinie tyle przestrzeni, co w reprezentacyjnych limuzynach pokroju BMW serii 7 i Mercedesa klasy S. Auto może się również pochwalić imponującą pojemnością baterii. W topowych odmianach wyposażeniowych - Dream Edition (Performance lub Range) - całkowita pojemność baterii akumulatorów to aż 118 kWh. Tańsza wersja - Grand Touring - może się pochwalić bateriami o pojemności 112 kWh.



Większe wrażenie robi jednak deklarowane przez amerykańskiego producenta zużycie energii. Według standardu EPA wszystkie odmiany pokonać mogą na jednym ładowaniu ponad 800 km (837 w wersji z większą baterią w odmianie Range). Oznacza to, że pojazd zużywa średnio 14,1 kWh na 100 km. To aż o 1/4 mniej niż na pokonanie takiego samego dystansu potrzebuje konkurencyjna Tesla Model S Paid!

Lucid Air z rekordowym zasięgiem

O kunszcie inżynierów Lucida świadczy też deklarowany zasięg "usportowionej" odmiany Lucid Air Dream Edition P (performance). Samochód, który osiąga setkę w 2,42 s od startu, przejechać może na jednym ładowaniu do 726 km, co odpowiada zużyciu energii na poziomie 15,2 kWh/100 km. Dla porównania, według danych WLPT, europejski Volkswagen ID.3 Pro Performance zużywa w cyklu mieszanym między 15,4-16,8 kWh/100 km będąc przy tym zdecydowanie mniejszym i lżejszym pojazdem!



Większościowym udziałowcem marki Lucid jest saudyjski państwowy fundusz inwestycyjny, ale nie wyklucza się wejścia spółki na giełdę w celu zdobycia dodatkowych zasobów kapitałowych. Firma w rekordowym tempie wybudowała swój zakład produkcyjny w Arizionie, z którego - docelowo - wyjeżdżać ma nawet 400 tys. aut rocznie.

Lucid zgodnie z planem. Trafi też do Europy

Dostarczenie pierwszych dwudziestu egzemplarzy do klientów świadczy o planowej realizacji ambitnego planu podkopania pozycji Tesli. Rozpoczynając budowę fabryki producent twierdził, że pierwsze auta trafią na drogi latem bieżącego roku. Opóźnienie w stosunku do pierwotnych założeń jest więc niewielkie. Oznacza to, że - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - już w przyszłym roku Lucida Air spodziewać się można na wybranych rynkach europejskich.

Rozpoczęcie dostaw Lucida Air to decydujący moment dla wizerunku marki. Potencjalni nabywcy będą teraz z uwagą śledzić relację użytkowników dotyczące szeroko pojętej jakości pojazdu. Jeśli na tym polu Lucidowi uda się uniknąć wpadek Tesli, optymizm Elona Muska może wkrótce zbladnąć. Bazowy model - wersja Pure - wyceniany jest na 77,4 tys. dolarów.