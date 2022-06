Lightyear 0 – elektryczny samochód zasilany słońcem

Maciej Olesiuk Samochody elektryczne

Dołącz do nas:

Lightyear 0 jest lekki, drogi i napędzany prądem. Jednak najważniejsze, co go wyróżnia, to nietypowy sposób zasilania.

Zdjęcie Lightyear 0 do napędu będzie wykorzystywał również energię słoneczną. / Lightyear / materiały prasowe