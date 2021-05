Lewicowi aktywiści nie lubią aut elektrycznych?

Radykalni lewicowi aktywiści przyznali się do podpalenia w środę powstającej fabryki Tesli "Gigafactory" w Gruenheide w Brandenburgii. Śledczy badają, czy ich działanie miało charakter polityczny, przekazał "the Guardian" w czwartek.

Zdjęcie Budowa zakładu Tesli w Niemczech / Getty Images

Reklama

Pożar fabryki uszkodził kilka kabli energetycznych, poinformował rzecznik prasowy biura Krajowej Policji Śledczej Niemiec (LKA). Jak dodał, śledczy badają obecnie treść listu otwartego krążącego od środy w mediach społecznościowych - jego twórcy przyznają w nim, że to oni doprowadzili do pożaru, by odciąć zasoby energii w "Gigafactory".

Reklama

"Tesla nie jest ani zielona, ani ekologiczna, ani społeczna" - napisali domniemani sprawcy.

Amerykańska firma chce w niemieckiej fabryce produkować do 500 tys. samochodów Model Y rocznie. Z powodu pożaru przesunęła otwarcie obiektu z 1 lipca na koniec wakacji 2021 r.



***