Ile ładowarek do samochodów elektrycznych jest w Polsce? Dogonimy Niemcy za 130 lat!

W połowie wakacji polscy kierowcy mieli do dyspozycji 1557 ładowarek dysponujących 3037 punktami ładowania (wiele stacji ma dwa lub więcej punktów). Dla porównania, w Niemczech jest obecnie 44 tys. stacji ładowania pojazdów elektrycznych



W ubiegłym roku w Polsce rejestrowano średnio 27 elektrycznych samochodów dziennie. W tym roku to ajuż 45 dziennie. Reasumując - pojazdów elektrycznych w Polsce przybywa znacznie szybciej niż infrastruktury do ładowania. "Obecnie w Polsce znajduje się 0,8 proc. wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania w Unii Europejskiej. Są kraje, gdzie jest ich mniej, jednak z pewnością u nas jest ich zbyt mało. W mojej ocenie tegoroczny spadek tempa budowy infrastruktury jest incydentalny i nie będzie trwały. Tendencja powstawania nowych stacji w dłuższej perspektywie ma charakter liniowo wzrostowy i z pewnością będzie się poprawiać. W lipcu uruchomiono już zresztą 36 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania, czyli więcej niż jedną dziennie. Jako przedstawiciel firmy, która zajmuje się projektowaniem i montażem ogólnodostępnych stacji ładowania widzę zwiększające się zainteresowanie i rosnącą liczbę próśb o wyceny. Wkrótce te zapytania ofertowe będą widoczne w statystykach uruchamianych stacji" - ocenia Karol Kubiak Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Technicznych ze SPIE Building Solutions - firmy montującej stacje ładowania w obiektach biurowych i handlowych.



Komisja Europejska (KE), widząc rosnącą liczbę rejestracji ""elektryków", dopinguje do szybkiego tempa rozwoju infrastruktury. Dlatego wyznaczyła cel miliona punktów ładowania do 2025 roku. Ten plan może być jednak trudny do wykonania. Jego realizacja wymagałaby instalacji około 150 000 nowych ładowarek rocznie, czyli średnio prawie 411 dziennie. Wkład Polski - niecała jedna sztuka - to zdecydowanie zbyt mało Tempo przyrostu liczby ładowarek w Polsce może jednak ulec poprawie dzięki przedsiębiorcom. Coraz częściej spoglądają w kierunku pojazdów elektrycznych. Powiększająca się oferta takich samochodów, plany związane z dofinansowaniem ich zakupu oraz niski koszt użytkowania to ważne czynniki dla biznesu.



32 proc. spośród uruchomionych w tym roku instalacji to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). 68 proc. stanowią wolniejsze ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.



