Genesis GV60. Nowy, elektryczny model

GV60 to technologiczny bliźniak zaprezentowanych niedawno Kii EV6 i Hyundaia Ioniq 5. Wszystkie te pojazdy oparto na przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych modułowej płycie podłogowej E-GMP. Zdecydowanie różnią się one jednak stylizacją nadwozia, inne jest również wnętrze.

Przypomnijmy, że Genesis to luksusowa marka należąca do Hyundaia. Jej samochody oferowane są obecnie głównie na rynku amerykańskim, ale planowana jest ekspansja na Europę. Jeszcze przed końcem roku ma się rozpocząć sprzedaż modeli G80 (odpowiednik BMW serii 5) i SUV-a GV80 (rywal X5). Niedługo potem oferta zostanie poszerzona o mniejsze pojazdy, czyli G70 i GV70, a także zaprezentowane właśnie elektryczne GV60.



Danych technicznych Genesisa GV60 jeszcze nie ujawniono. Skoro jednak auto będzie bliźniaczym modelem Kii czy Ioniqa 5, możemy się domyślać, że GV60 będzie dostępne z napędem na tylną oś lub wszystkie koła i z bateriami o pojemności 58 lub 77,4 kWh. Moce? Od 170 (lub 220 KM) do nawet 585 KM!

Wnętrze Genesisa to mieszanka klasyki z cyfrową technologię. Ekran cyfrowego kokpitu tworzy jedną płaszczyznę z ekranem systemu infotainment, w oczy rzucają się jednak przede wszystkim ekrany, na których wyświetlany jest obraz z kamer zastępujących lusterka.

Genesis GV60 trafi do salonów w 2022 roku.

