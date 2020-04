Fabryka w Zwickau wraca do produkcji modelu ID.3

Fabryka Volkswagena w Zwickau stopniowo wznawia produkcję samochodów elektrycznych. W czwartek ruszyła produkcja modelu ID.3 – na razie w mniejszej liczbie egzemplarzy i w dużo wolniejszym rytmie pracy. Wdrożono przy tym wiele dodatkowych środków służących ochronie zdrowia pracowników. Produkcja jest podejmowana stosownie do normalizowania się sytuacji w firmach dostawczych.

W pierwszym etapie, przy zmniejszonym tempie pracy, w Zwickau będzie powstawać 50 egzemplarzy ID.3 dziennie - to jedna trzecia produkcji z okresu przed wybuchem pandemii koronawirusa. Zakład w Zwickau jest pierwszą fabryką Volkswagena w Niemczech, która po przerwaniu produkcji w połowie marca teraz ostrożnie ją wznawia. Niektóre wydziały w zakładach wytwarzających komponenty samochodowe podjęły już działalność zachowując niezbędne środki ochrony pracowników.



Również w prawie wszystkich fabrykach Volkswagena w Chinach rozpoczęto normalną pracę. W czwartek 23 kwietnia stopniową produkcję podjęła także fabryka silników w Chemnitz. W poniedziałek 27 kwietnia w zakładzie w Zwickau będzie w kolejnych etapach uruchamiana produkcja Golfa Varianta. Tego samego dnia w Szklanej Manufakturze w Dreźnie w ograniczonym zakresie ruszy montaż e-Golfa; od 20 kwietnia w Dreźnie klienci mogą ponownie odbierać zamówione samochody.

Ponowne uruchomienie produkcji przez Volkswagen Sachsen będzie następować w kolejnych etapach odpowiednio do specyfiki zakładów. Zarząd i Rada Pracownicza uzgodniły szeroki katalog przedsięwzięć mających służyć ochronie przed koronawirusem. Należy do nich m.in. zachowanie odpowiedniego odstępu i środków higieny, obowiązek noszenia masek ochronnych na stanowiskach, na których nie jest możliwe zachowanie odległości 1,5 metra między pracownikami, częstsze czyszczenie stanowisk, taka organizacja pracy, aby pracownicy z różnych zmian nie mieli ze sobąkontaktu oraz wezwanie do dobrowolnego poddawania się codziennym pomiarom temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy. Zoptymalizowano też wiele czynności produkcyjnych, wprowadzono obowiązek zachowania odpowiedniej odległości między pracownikami oraz wyższe standardy w zakresie higieny. Zawarto porozumienie dotyczące ponownego uruchomienia produkcji, w którym opisano poszczególne środki zwiększające bezpieczeństwo. Regulacje obowiązują na terenie zakładów i dotyczą również pracowników firm partnerskich oraz świadczących usługi.