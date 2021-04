Elektryczny Fiat e-Ducato

​Fiat zaprezentował Ducato w wersji elektrycznej. Włoska firma zapowiada, że koszty eksploatacji tego modelu mają być porównywalne z samochodami w wersji spalinowej.

Zdjęcie Fiat e-Ducato /

Reklama

Baterie E-Ducato zabudowane zostały płasko w podłodze, dzięki czemu zachowano walory użytkowe samochodu - jego ładowność wynosi, w zależności od wersji, do 2 ton, a w przestrzeni bagażowej zmieści się - znów w zależności od wersji - od 10 do 17 m3 ładunku.

Reklama

Samochód napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy do 90 kW (122 KM), które generuje 280 Nm. Dzięki temu e-Ducato może rozpędzić się do 50 km/h w 5 sekund.



Samochód będzie dostępny w dwóch wersjach bateryjnych - o pojemności 47 lub 79 kWh. Z mniejszym akumulatorem e-Ducato będzie mogło przejechać do 170 km (wg WLTP), a w cyklu miejskim do 230 km. Lepszym wyborem będzie więc większa bateria, dzięki czemu zasięg wrośnie do 280 km w cyklu WLTP (370 km w mieście).



Producent obiecuje, że naładowanie baterii do poziomu pozwalającego przejechanie 100 km, przy użyciu szybkiej ładowarki, potrwa nie dłużej niż pół godziny.

Zdjęcie Fiat e-Ducato /

Akumulatory 79 kWh objęte są 10-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 220 tys. km. Co ciekawe, mniejszy akumulator ma... krótszą gwarancję - 8 lat limitowane przebiegiem 160 tys. km.



We Włoszech e-Ducato kosztuje od 42 700 euro netto, przy oddaniu starego samochodu. Cena obejmuje program Top Car by Mopar obejmujący przeglądy i przedłużenie gwarancji na samochód do 5 lat lub 120 tys. km.

Zdjęcie Fiat e-Ducato /



Fiat policzył, że zakładając roczne przebiegi na poziomie 20 tys. km, całkowity koszt użytkowania (TCO), uwzględniający koszty utraty wartości po zakupie i pozostałe koszty eksploatacyjne, będą porównywalne z samochodem z silnikiem Diesla już po czterech latach użytkowania.