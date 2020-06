Dopłaty do aut na prąd po nowemu. Jakie auta można kupić?

​Z dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych skorzystają głównie nabywcy aut miejskich - wskazało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Podniesienie limitu ceny dla aut przeznaczonych na taksówki, poszerza katalog modeli objętych dopłatą o niektóre modele kompaktowe oraz SUV-y - dodano.

Resort klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowały, że ruszają trzy nowe programy dotyczące elektromobilności, skierowane do różnych beneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Nabór wniosków do programów "Zielony samochód", "eVAN" i "Koliber" rozpocznie się 26 czerwca br. Wskazano, że najwięcej NGOŚiGW dopłaci do zakupu elektrycznych aut dostawczych (do 70 tys. zł) oraz taksówek (do 25 tys. zł). Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15 proc. kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Jest jeszcze jeden ważny warunek: cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł.

Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), wyznaczenie limitu cenowego na tym poziomie powoduje, że z dofinansowania skorzystają głównie nabywcy samochodów miejskich. Na polskim rynku jest dostępnych obecnie osiem modeli mieszczących się w ustalonej kwocie. Są to: Nissan Leaf (od 118 000 zł), Opel Corsa-e (124 490 zł), Peugeot e-208 (124 490 zł), Renault Zoe (124 900 zł), smart EQ fortwo (96 900 zł), smart EQ forfour (98 400 zł), smart EQ fortwo cabrio (110 700 zł) oraz Volkswagen e-Up! (97 990 zł). W kolejnych miesiącach w Polsce mogą odbyć się premiery kolejnych pojazdów potencjalnie kwalifikujących się do dopłat w tym modeli Citroën ami, Dacia Spring, Fiat 500e La Prima, Renault Twingo Z.E., Seat Mii Electric oraz Škoda Citigoe iV - czytamy.



Jak zaznaczył dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wsparcie będzie niższe niż w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, które objęły elektromobilność systemem subsydiów. "Przykładowo, wysokość dopłat w Niemczech wzrośnie do 9 tys. euro, zaś bonus ekologiczny we Francji od 1 czerwca br. wynosi 7 tys. euro. Podobna sytuacja panuje również na mniej rozwiniętych rynkach - poziom dofinansowania w Serbii to równowartość 5 tys. euro, zaś w Rumunii - aż 10 tys. euro. Na Słowacji wsparcie wynosi 8 tys. euro" - podał. Dodał, że program MK niewątpliwie przyczyni się do dynamizacji rynku samochodów elektrycznych w Polsce.

PSPA wskazało, że dedykowany taksówkarzom program "Koliber - taxi dobre dla klimatu - pilotaż", z budżetem 40 mln zł, obejmuje zakup lub leasing nowych pojazdów elektrycznych (BEV) kategorii M1 oraz zakup lub montaż punktu ładowania o mocy do 22 kW. Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu lub leasingu jednego pojazdu elektrycznego wraz z kosztem zakupu i montażu jednego punktu ładowania nie może przekroczyć 150 000 zł. W przypadku beneficjenta, który nie zdecyduje się na zakup ładowarki, wskazana wyżej kwota stanowi cenę maksymalną dotowanego samochodu elektrycznego" - przypomniano.



Według Mazura podniesienie limitu ceny w przypadku samochodów przeznaczonych do przewozu osób należy ocenić pozytywnie. "W konsekwencji dofinansowanie obejmie niektóre modele kompaktowe oraz SUVy, które z powodzeniem mogą pełnić funkcję taksówek" - zaznaczył. Dodał, że podobny schemat zastosowano m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie grant dla elektrycznych taksówek wynosi do 7,5 tys. funtów, zaś dla pozostałych osobowych BEV - 3 tys. funtów.



PSPA wskazało, że katalog wspieranych pojazdów dla taksówkarzy będzie szerszy niż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na dofinansowanie mogą liczyć nabywcy takich modeli BEV jak KIA e-Niro (od 146 990 zł), KIA e-Soul (139 990 zł), Mini Cooper SE (139 200 zł), Peugeot e-2008 (149 700 zł) oraz Volkswagen e-Golf (141 890 zł). W kolejnych miesiącach wsparcie może objąć również zapowiedziane modele, takie jak Honda E, Mazda MX30 czy Volkswagen ID.3 - czytamy.



Górny limit cenowy nie obowiązuje w przypadku wsparcia zakupu lub leasingu elektrycznych pojazdów dostawczych kategorii N1. NFOŚiGW zamierza dofinansowywać ich nabycie w ramach programu "eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)". Oprócz zakupu pojazdów, również i ten instrument przewiduje dotacje na nabycie punktu ładowania o mocy 22 kW. Budżet programu ustalono na 70 mln zł, a maksymalna dotacja przy zakupie lub leasingu elektrycznego vana wyniesie do 30 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 70 tys. zł.



Stowarzyszenie przypomniało, że według wcześniejszych zapowiedzi Ministra Klimatu, suma środków planowanych na wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce wyniesie 932,5 mln zł. System subsydiów obejmie również takie obszary jak zakup samochodów elektrycznych przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego, zbiorowy transport publiczny, infrastruktura ładowania, elektryczne gimbusy oraz produkcja podzespołów.



