Audi zapobiegnie brakom w dostawach prądu?

Większość kierowców przesiada się na auta elektryczne, podpina je wieczorem do gniazdek, a na ulicach robi się ciemno. Częste blackouty to jedna z mrocznych wizji przyszłości, którą malują sceptycy mobilności elektrycznej. W ramach zakrojonego na niewielką skalę testu, Audi znalazło odpowiedź na ten problem - inteligentne i zoptymalizowane pod kątem możliwości sieci ładowanie.

Zdjęcie Audi e-tron /

Wiele samochodów elektrycznych ładujących się jednocześnie, z dużą mocą, wszystkie przy jednej ulicy zasilanej z transformatora lokalnej sieci energetycznej - tak wygląda projekt badawczy, w ramach którego Audi wraz z GISA i innymi partnerami testowało symulowany scenariusz przeciążenia lokalnej sieci energetycznej.



Proces, nazwany na potrzeby tej symulacji "ładowaniem zoptymalizowanym pod kątem wydolności sieci energetycznej", poprzez inteligentne zarządzanie procedurami ładowania, ma na celu zapobieganie przeciążeniu sieci, a tym samym wyeliminowanie pojawienia się tzw. "blackoutu". Dynamiczne zarządzanie procesem ładowania odbywa się poprzez komunikację pomiędzy samochodem elektrycznym a operatorem sieci.



W praktyce oznacza to dłuższy czas ładowania auta. W kalkulacji ma być uwzględniany planowany czas odjazdu auta, ale niewątpliwie priorytetem będzie niedoprowadzenie do przeciążenia sieci. Audi e-tron (model jest już przystosowany do ładowania o mocy zależnej od obciążenia sieci) po podłączeniu do ładowarki naściennej o mocy 11 kW, ładuje się 9 godzin. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której rano zamiast pełnej baterii, będziemy mieli na przykład 60 proc., ponieważ sąsiedzi też podłączyli swoje elektryki i moc ładowania musiała zostać ograniczona. Niezbyt pociągająca perspektywa.



Audi wskazuje jednak, że zgoda na takie zmniejszanie mocy, mogłaby być dobrowolna i wiązać się z korzyściami. Przykładowo osoba która ma możliwość naładowania swojego e-trona w pracy, mogłaby zaakceptować pewne ograniczenia związane z ładowaniem w domu. W zamian otrzymywałby np. prąd od swojego dostawcy po obniżonej cenie.