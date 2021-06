Zanim autonomizacja zawita do nas na dobre, do rozwiązania pozostaje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym czy technologicznym - mówi szef ITS prof. Marcin Ślęzak. Dodaje, że barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym.

Zdjęcie Samochody autonomiczne już istnieją, ale wciąż znajdują się w fazie testów / Getty Images

Reklama

Samochody elektryczne Kierowca aresztowany za przesiadkę na tylną kanapę

W poniedziałek w hotelu Sofitel Warszawa Victoria rozpoczęła się II międzynarodowa konferencja pn. "Autonomiczna przyszłość transportu drogowego AV-Poland". Spotkanie ma na celu wymianę wiedzy eksperckiej i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości społecznej i przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego i efektywnego korzystania z pojazdów samojezdnych.

Reklama

Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego wskazują, że w pełni autonomiczne pojazdy pojawią się na naszych drogach w okolicach 2030 roku. Zwracają jednak uwagę, że do tego momentu należy przygotować niezbędną infrastrukturę, wdrożyć odpowiednie przepisy i "oswoić ludzi z nową technologią".

ITS prognozuje, że nowe technologie zmniejszą liczbę wypadków na drogach i związane z tym koszty, a kierowcy oddadzą część swoich kompetencji komputerom pokładowym. Radykalnej zmianie ma ulec też model branży transportowej. Eksperci tłumaczą, że samochody autonomiczne, czyli takie, które nie będą potrzebować kierowcy, będą bezemisyjne, nie spowodują wypadku i zatoru na drodze ukształtują nowy model mobilności społeczeństwa i zmienią zasady w biznesie i na rynku pracy.

"Zanim jednak autonomizacja zawita do nas na dobre, do rozwiązania pozostaje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym czy technologicznym, które wymagają systemowego i skoordynowanego podejścia. Barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym" - tłumaczy dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak.

Szef ITS zauważa również, że "technologia nie jest jeszcze na tyle dokonała, by poradzić sobie z każdym potencjalnym scenariuszem drogowym". "Pozostaje także kwestia budowy kosztownej infrastruktury, która będzie w swoistej symbiozie z autami +jutra+. Nader istotne jest również zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla zrobotyzowanych pojazdów" - wyjaśnia.

Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur zauważa z kolei, że upowszechnienie tzw. pojazdów połączonych i zautomatyzowanych "to światowy trend, który niebawem zawita również do Polski".

"Popularyzacja tej technologii będzie pozytywnym bodźcem w wielu obszarach naszego życia i pomoże szybciej rozwiązać szereg problemów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy dostępności do usług współdzielonej mobilności. Jednak, aby pojazdy autonomiczne stanowiły realną wartość dodaną, musimy stworzyć optymalne warunki do wdrażania technologii, co jest procesem złożonym i długofalowym. Potwierdzają to analizy, światowe i europejskie doświadczenia, a także wyniki naszych krajowych badań" - zaznacza.

ITS podkreśla, że ważnym krokiem na drodze do wykorzystania najlepszych światowych praktyk z zakresu autonomizacji transportu w Polsce jest powołanie, w strukturze Instytutu, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP). Jak podkreśla ITS, jest to jeden z efektów realizacji projektu pn. "Polska droga do automatyzacji transportu drogowego" (AV-PL-ROAD), w ramach programu GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Nadrzędnym celem Centrum jest wsparcie administracji rządowej w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu pojazdów autonomicznych w Polsce. Jako wyspecjalizowana komórka ekspercka, CK:PAP będzie pełniło zadania w zakresie monitorowania prac badawczych oraz implementacji przepisów w Polsce, jednocześnie będąc ważnym organem doradczym w zakresie kierunków rozwoju branży i technologii" - zaznacza prof. Ślęzak.

Instytut wskazuje, że Centrum jest jednym z jego większych osiągnięć i powstało z połączenia zaplecza badawczego i wieloletniego doświadczenia ITS. "Szeregi Centrum zasilą eksperci w zakresie autonomizacji transportu drogowego, inteligentnego sterowania ruchem drogowym, psychologii transportu, a także szkoleń i badań kierowców" - informuje ITS.

Partnerem honorowym poniedziałkowej konferencji są: Ministerstwo Infrastruktury i Sejmowa Komisja Infrastruktury, zaś partnerem merytorycznym wydarzenia jest Polska Sieć Instytutów Badawczych Transportu - POLTRIN oraz Robotec AI. Partnerem naukowym jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej i Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Konferencję medialnie wsparły m.in. TVP Info oraz Polskie Radio Kierowców.

***