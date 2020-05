Coraz więcej samochodów autonomicznych w Pekinie

​W związku z przygotowaniami do zimowych igrzysk w 2022 roku, obszar 100 kilometrów kwadratowych w Pekinie zostanie udostępniony do testów pojazdów autonomicznych. Organizatorzy chcą, aby były to najbardziej naszpikowane technologią igrzyska w historii.

Zdjęcie Flota samochodów autonomicznych na ulicach jednego z chińskich miast /Getty Images

Na mniejszych obszarach Pekinu samochody pozbawione kierowców poruszają się od grudnia. W maju w dzielnicy Haidian zostaną im udostępnione drogi o łącznej długości 244 km - donoszą chińskie media.

Reklama

Do końca roku zakres testów ma być jeszcze zwiększany. Na razie na ulicach znajdzie się 77 autonomicznych pojazdów.



Innymi przykładami inwestycji w technologię jest rozbudowa sieci komórkowej 5G, która do 2022 roku ma kosztować cztery miliardy euro, a także prace nad cyfrową walutą, mającą umożliwiać płatności w trakcie igrzysk.



Pekin będzie pierwszym miastem w historii olimpizmu, które zapisze się jako gospodarz letnich (2008) i zimowych igrzysk (2022).