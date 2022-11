Autonomiczny autobus rozpoczął regularne kursy po centrum Seulu

Autobus został skonstruowany przez należący do Hyundaia startup 42 Dot. Celem przedsięwzięcia było zbudowanie pojazdu maksymalnie taniego, co pozwoli na upowszechnienie technologii. Ponadto autobus ma przyzwyczajać ludzi do technologii autonomicznej, oswajać z pojazdami, które mogą poruszać się bez kierowcy. Samochody autonomiczne Samojeżdżace Tesle gotowe w tym roku. Jest jednak haczyk

Trasa ma 3,4 km, wyznaczono dwa przystanki

Autobus wyposażony jest w szereg kamer, radarów i rozpoczął już regularne kursowanie. Jego trasa ma tylko 3,4 km i biegnie przez centrum Seulu. Pokonanie całego odcinka trwa 20 minut.

Pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać na dwóch wyznaczonych przystankach, wcześniej konieczne jest zarezerwowanie miejsca za pomocą aplikacji. Przejazdy są bezpłatne.

Kierowca nadzoruje przejazd

Według twórców, autobus jest w stanie poruszać się autonomicznie przy użyciu 12 kamer i sześciu czujników radarowych, które obserwują sygnalizację świetlną oraz ruch innych pojazdów i pieszych. Ze względów bezpieczeństwa jazdę nadzoruje jednak kierowca, który zgodnie z umową z władzami Seulu przejmuje kontrolę na najbardziej ruchliwym odcinku trasy.

