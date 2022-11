Wzrost VAT na paliwa. Jacek Sasin będzie apelował do Orlenu o mniejsze zyski

Oprac.: Mirosław Domagała Rynek paliw

Od 1 stycznia VAT na paliwa wzrośnie z 8 do 23 procent. To będzie oznaczało, że ceny benzyn i oleju napędowego skokowo wzrosną o około złotówkę. Czy rząd zamierza coś zrobić, by złagodzić Polakom ten dramatyczny wzrost?

Zdjęcie Czy Daniel Obajtek posłucha apeli Jacka Sasina, by Orlen tyle nie zarabiał na Polakach? / Andrzej Iwańczuk / Reporter