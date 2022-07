Sprzedają paliwo bez doliczania marży. Gdzie taka promocja?

Na stacjach przy marketach paliwo zwykle jest tańsze niż u konkurencji. Dzieje się tak, ponieważ dla marketów stacja z tanim paliwem jest tylko dodatkiem do zasadniczej działalności, magnesem, który ma ściągnąć klientów. Jednak sprzedaż paliwa bez marży to wejście na inny poziom.

Paliwo bez marży? Dla klienta wszystko

A tak właśnie postąpiła francuska sieć supermarketów E.Leclerc, która ogłosiła, że w dniach 28-30 lipca będzie oferować kierowcom swoje paliwa z zerową marżą. W praktyce oznacza to możliwość zatankowania za nieco ponad 1 euro, czyli około 5 zł za litr. Promocja obejmuje zarówno benzynę, jak i diesla.

Tańsze paliwo od E.Leclerc - ostatnia szansa?

Co prawda sieć marketów przeprowadzała już wcześniej podobne akcje, jednak bardzo prawdopodobnym jest, że ta zaplanowana na najbliższe dni będzie ostatnia. Od 22 sierpnia wchodzi bowiem we Francji zakaz reklamowania paliw kopalnych, co skutecznie uniemożliwi informowanie o promocji.

Jeśli planujemy skorzystać z promocji i zatankować paliwo bez marży, warto uzbroić się w cierpliwość. Według szacunków szefa sieci supermarketów ruch na stacjach w dniach obowiązywania promocji może być nawet o 30 proc. większy od tego rejestrowanego na co dzień.

