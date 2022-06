Serwery nie wytrzymały, aplikacja VITAY poległa

Maciej Olesiuk Rynek paliw

Od 27 czerwca na Orlenie obowiązuje promocja na paliwo dla użytkowników programu VITAY, posiadających aplikację na telefonach. To spowodowało, że kierowcy, którzy do tej pory jej nie posiadali, zaczęli ją masowo pobierać. Koncern najwidoczniej nie był na to przygotowany.

Zdjęcie Ceny paliw wciąż wysokie, a użytkownicy aplikacji VITAY nie mogą skorzystać ze zniżek. / Karol Makurat/REPORTER / East News