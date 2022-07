Paliwo na lotosie tańsze o 38 groszy? Tylko dla wybranych

W piątek, 1 lipca Lotos rozpoczął wakacyjną promocję skierowaną do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator . Do końca sierpnia w ramach akcji "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l" czeka na nich rabat w wysokości 30 groszy na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde - podała w oficjalnym komunikacie spółka.

Niektórzy mogą liczyć na większe zniżki

Jak się jednak okazuje powyższe zniżki i limity nie dotyczą wszystkich. Członkowie Solidarności posiadający związkowe karty "Lotos Biznes" mogą liczyć na nawet 35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz. Co więcej - w przeciwieństwie do innych użytkowników, posiadacze kart związkowych mogą tankować bez żadnych limitów i z zachowaniem dotychczasowych zniżek w sklepach na stacjach Lotosu. Mowa tu m.in. o 10 proc. zniżce na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15 proc. zniżkę na usługi myjni.

Wszystko dzięki negocjacjom

Marek Lewandowski - rzecznik przewodniczącego KK - poinformował na łamach tygodnika Solidarności, że wspomniane udogodnienia są wynikiem specjalnych negocjacji.

Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje dobre podstawy do negocjacji z partnerami biznesowymi, aby przynależność do naszego Związku nie tylko dawała siłę do walki o prawa pracownicze, ale również liczne zniżki i udogodnienia. skomentował Marek Lewandowski

Jak można się domyślić dodatkowe przywileje dla członków Solidarności nie wszystkim przypadły do gustu.

