Paliwa na stacjach nie zabraknie. A ceny będą spadać

​ Sprzedaż paliw w Polsce nie jest zagrożona. Krajowe rafinerie funkcjonują bez zakłóceń, a logistyka i dystrybucja paliw działa efektywnie - zapewniła w czwartkowym oświadczeniu Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Prognozuje ona, że paliwa nadal będą tanieć.

Zdjęcie Ceny paliw będą spadać /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jak podkreślono w oświadczeniu, niezakłócone dostawy i sprzedaż paliw są niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa ludności.

"Nasi członkowie - największe firmy paliwowe w Polsce - dokładają starań, aby zapewnienie dystrybucji było połączone z działaniami skoncentrowanymi na bezpieczeństwie pracowników i klientów stacji paliw" - podkreśliła POPiHN.



Zapewniła też, że produkcja krajowa i transport paliw przez granice państwa odbywa się w zmienionych warunkach, ale nadal w sposób ciągły. Na stacje paliw regularnie trafiają także dostawy środków dezynfekujących oraz rękawiczki jednorazowe do tankowania pojazdów.



Według organizacji, na skutek wprowadzonych ograniczeń w poruszaniu się mieszkańców Polski ruch samochodowy uległ znacznemu obniżeniu. Szczególnie dotyczy to ruchu pasażerskiego i pojazdów osobowych. Ruch pojazdów ciężarowych zmalał w mniejszym stopniu.



"Obserwowane spadki sprzedaży paliw są mniejsze niż zakładano, ale nadal ten trend jest widoczny w naszych prognozach. Ceny paliw spadają praktycznie codziennie, co jest konsekwencją sytuacji na międzynarodowym rynku ropy oraz wpływu ograniczeń epidemiologicznych na rynek polski" - oceniono.



POPiHN prognozuje, że światowa nadprodukcja paliw i ograniczenie popytu przyczyniają się do dalszych spadków cen, choć na rynku polskim ten trend jest nieco hamowany poprzez obniżenie wartości złotego w stosunku do amerykańskiego dolara. "Niemniej, należy oczekiwać dalszych obniżek cen - szczególnie benzyn silnikowych" - oceniono w oświadczeniu.



Jak zapewniła POPiHN, nie ma obaw o zaopatrzenie stacji paliw i firm transportowych - paliwo jest na bieżąco dostarczane do stacji paliw i do odbiorców hurtowych. Zabezpieczeniem dla rynku są też rezerwy państwowe i paliwo zgromadzone w pojemnościach na zapasy obowiązkowe i handlowe w firmach paliwowych.



Stacje paliw - głosi oświadczenie - niezwłocznie podjęły wiele działań, dzięki którym zwiększono poziom bezpieczeństwa pracowników i klientów. Wprowadzono procedury ograniczające liczbę osób przebywających w sklepie, zachęty do płatności bezgotówkowych i utrzymywania bezpiecznego dystansu pomiędzy klientami. Koncerny wprowadziły zabezpieczenia stref kasowych, pracę w rękawiczkach, zapewniono foliowe rękawiczki również dla klientów oraz zwiększone ilości płynów dezynfekujących. Wprowadzono procedury odkażania dystrybutorów paliwowych i infrastruktury sklepu oraz myjni.



W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia sprzedaż produktów w stacyjnych punktach gastronomicznych ograniczona została do produktów na wynos w odpowiednio do tego przygotowanych opakowaniach.