Orlen przedłuża promocję "30 groszy taniej". 100 litrów paliwa z rabatem

Decyzja o przedłużeniu promocji musiała być podejmowana w trybie doraźnym i pilnym, bo jako pierwszy poinformował o tym na Twitterze Obajtek, a dopiero nieco później wpis pojawił się na profilu PKN Orlen. Najwyraźniej nie była to przygotowana wcześniej akcja.

Promocja Orlenu przedłużona. Paliwo tańsze o 30 groszy

Według komunikatu Orlenu, nowi i obecni użytkownicy programu lojalnościowego będą mogli dalej korzystać z promocji gwarantującej paliwa tańsze o 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny zapłacą mniej o 40 groszy za litr. Akcja obejmie - tak jak do tej pory - wszystkie stacje pod marką Orlen w Polsce - i potrwa do 15 września.

"W okresie wakacyjnym wszyscy użytkownicy naszego programu lojalnościowego mogli taniej zatankować na stacjach Orlen. Widzimy, że trudna sytuacja na rynkach energetycznych w Europie nie została ustabilizowana, dlatego podjęliśmy decyzję o przedłużeniu promocji o kolejne dwa tygodnie (...) - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Rynek paliw Tankuj dziś, jakby nie było jutra. Koniec wakacyjnych promocji na stacjach?

Dwa tankowania do 50 litrów w promocji

Jak przypomniał PKN Orlen w komunikacie prasowym, z promocji mogą korzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy mają dostęp do aplikacji ORLEN VITAY lub posiadają tradycyjną plastikową kartę VITAY. Od 1 do 15 września br. każdy uczestnik promocji ponownie otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach dwóch tankowań do 50 litrów. Pozwoli to nabyć w sumie do 100 litrów paliwa z rabatem. Pozwoli to zaoszczędzić 30 zł.

Dodatkową zniżkę otrzymają uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Będą oni mogli skorzystać z rabatu wyższego o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze. W ich wypadku oszczędność sięgnie 40 zł.

Czy inne stacje paliw przedłużą wakacyjne promocje?

24 czerwca PKN Orlen wprowadził promocję dla klientów programu lojalnościowego VITAY; przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy. W ślad z Orlenem poszły inne sieci, m.in. BP, Lotos, Shell i Moya.

Zapewne wszystkie sieci zdecydują się na przedłużenie promocji, chodzić brak na razie oficjalnych informacji.

