Promocja wakacyjna będzie skierowana wyłącznie dla użytkowników programu lojalnościowego Orlenu VITAY. Przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze. Promocja będzie obowiązywała wyłącznie w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy.

Jak podkreślił na konferencji prasowej w Krakowie Obajtek, użytkownicy aplikacji VITAY będą mogli skorzystać z promocji już od poniedziałku 27 czerwca, właściciele kart VITAY będą musieli poczekać do 1 lipca.

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że obniżka będzie większa dla klientów programu VITAY, posiadających jednocześnie kartę dużej rodziny - wtedy obniżka w ramach promocji będzie wynosić 40 groszy na litrze.

"Sytuacja wojenna powoduje bardzo wysokie baryłki ropy. Cała Europa ma z tym problem, my również mamy z tym problem" - mówił Obajtek, dodając, że do tych problemów dochodzi jeszcze np. transport morski ropy, który zdrożał o 110 proc. "To są skutki wojny, za które my nie odpowiadamy. Możemy jedynie z nimi walczyć" - zaznaczył prezes Orlenu.

Jak podkreślał, "wraz z polskim rządem staramy się, aby paliwa w Polsce były jednymi z najtańszych w Europie". Przypomniał, że rząd obniżył akcyzę na paliwa, a PKN Orlen różnymi działaniami starał się utrzymać ceny. Dodał jednak, że ceny w efekcie tych działań "nie są zadowalające", dlatego Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa dla użytkowników swojego programu lojalnościowego.

Tymczasem PKN Orlen w pierwszym kwartale 2022 roku wypracował zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, czyli o 1 mld zł więcej rok do roku. Prezes Orlenu zarzeka się, że ten zysk nie pochodzi ze sprzedaży na polskich stacjach, jednak broni się przed ujawnieniem ile Orlen zarabia na każdym litrze paliwa sprzedanym w Polsce, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wielka Brytania ogłosiła wprowadzenie 25-procentowego podatku od nadmiarowych zysków spółek naftowych i gazowych. Wpływy z podatku posłużą do sfinansowania wartego 15 miliardów funtów pakietu wsparcia dla gospodarstw domowych dotkniętych wzrostem rachunków za prąd.

Wcześniej podatek od nadmiarowych zysków wprowadziły Włochy. Opodatkowanie zyskownych branż zapowiedział też premier Węgier Victor Orban. Banki, ubezpieczyciele, wielkie sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego i handlu energią, firmy telekomunikacyjne i linie lotnicze mają wpłacać do specjalnego funduszu część swoich dodatkowych zysków. Będą z niego finansowane niższe stawki opłat za media i wzmocnienie sił zbrojnych.

W Polsce rząd nie zamierza dodatkowo opodatkowywać rekordowych zysków Orlenu.

