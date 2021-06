Nie ma co liczyć na obniżki na stacjach

Koniec długiego weekendu nie przyniesie większych zmian cen paliw – wynika z prognozy firmy e-petrol.pl.

"W okresie między 7 i 13 czerwca 2021 r. spodziewamy się, że benzyna 98-oktanowa może kosztować 5,51-5,62 zł/l, a jej popularniejsza odmiana - Pb95 ulokuje się w przedziale 5,20-5,31 zł/l. Niewielkich zmian możemy spodziewać się w wycenie oleju napędowego, który według naszych prognoz znajdzie się w widełkach 5,14-5,25 zł/l. Nie spodziewamy się także radykalnych zmian dla autogazu - może on kosztować od 2,33 do 2,38 zł/l" - napisano w piątkowej prognozie firmy e-petrol.pl.

Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena detaliczna benzyny Pb 98 w piątek wynosiła 5,57 zł/l, Pb 95 kosztowała 5,26 zł/l, a olej napędowy - 5,19 zł/l. Średnia cena autogazu wynosiła zaś 2,35 zł/l.

Z danych e-petrol.pl wynika, że w rafineriach paliwa nieco zdrożały przed długim weekendem.

"Ceny, jakie w rafineriach ustaliły się wczoraj, są nieco wyższe od poziomów z ubiegłej soboty - w tym okresie benzyna Pb95 podrożała o 15 zł/m sześc. - do poziomu średniego 4124,60 zł/m sześc. W przypadku olejów zmiana była nieco większa: średnia cena diesla to 4112,60 zł/m sześc. czyli o 33,2 zł więcej niż w weekend. W cennikach oleju opałowego zmiana w górę wynosiła blisko 35 zł, a średnia cena tego paliwa obecnie to 2737,40 zł/m sześc." - napisano w piątkowej analizie.

Analitycy firmy e-petrol.pl wskazali, że ceny na stacjach są stabilne od dłuższego czasu. "Stabilność cen niektórych typów paliw może imponować - diesel kosztuje 5,19 zł/l od końcówki marca" - napisano w analizie.

