Na Orlenie za zakupy zapłacisz przy dystrybutorze

"PKN Orlen w okresie wakacyjnym rozszerza rozwiązania, które znacząco przyspieszają obsługę na stacjach paliw. To odpowiedź na potrzeby klientów korzystających z sieci Orlen w czasie letnich podróży" - ogłosił w piątek koncern.

Jak podał PKN Orlen, na ponad 420 stacjach paliw w całej Polsce obsługę podróżnych ułatwiają mobilni kasjerzy - pracownicy stacji wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, którzy przyjmują płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe, po zatankowaniu. "U mobilnego kasjera można kupić dowolny produkt z całej oferty stacji, a za wszystko zapłacić w dogodnej dla siebie formie bezpośrednio przy dystrybutorze" - informuje koncern.

PKN Orlen dodał, iż na wybranych stacjach tej spółki, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, obsługa prowadzona jest przez dwóch mobilnych kasjerów - jeden z nich usprawnia tankowanie na specjalnie oznakowanych dystrybutorach oznaczonych jako "Szybki Pas". "Obsługujący mobilni kasjerzy umożliwiają zapłatę za paliwo, a tym samym szybkie zwolnienie dystrybutora kolejnemu kierowcy" - wyjaśnia koncern.

Wśród rozwiązań, które mają usprawnić obsługę klientów na stacjach paliw, PKN Orlen wymienił też "kolejkowanie nalewu". Jak podkreślono w informacji, dzięki temu "kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi". "To możliwie, ponieważ na stacjach Orlen dystrybutor nie blokuje się na czas płatności pierwszego klienta, co pozwala kolejnemu kierowcy natychmiast skorzystać z tego samego stanowiska" - zaznaczył koncern.

PKN Orlen przekazał również, iż aby przyspieszyć obsługę klientów na blisko 200 stacjach paliw stworzył mobilne kasy przy drzwiach wejściowych do budynków - "to tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie", a ich umiejscowienie skraca drogę do wewnętrznej strefy kasowej.

"Pozytywne sygnały odbierane od naszych zmotoryzowanych klientów, którzy doceniają przede wszystkim szybkość obsługi spowodowały, że na czas wakacyjnych podróży postanowiliśmy rozszerzyć sprawdzone już na naszych stacjach rozwiązania, zwiększające komfort klientów" - powiedział m.in. Wojciech Muszyński, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, cytowany w komunikacie spółki. Jak podkreślił, wprowadzając udogodnienia dla klientów, koncern wspiera również sprzedaż swej sieci detalicznej.

PKN Orlen wspomniał, że jednym z udogodnień na jego stacjach paliw jest możliwość obustronnego tankowania - to rozwiązanie wprowadzone na ponad 740 obiektach koncernu, gdzie węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu - dzięki temu, jak zaznaczono w informacji - "kierowca nie musi czekać w kolejce do dystrybutora, podczas gdy inne stanowiska są wolne".



