Spadła akcyza na paliwo. I tak jest koszmarnie wysoka

Ceny benzyny 95 oraz oleju napędowego przekraczające 6 zł, jeszcze niedawno były przykrą rzeczywistością na stacjach paliw. Rząd zapowiedział jednak kroki, mające na celu, przynajmniej chwilowo, ulżyć trochę kierowcom. 20 grudnia została obniżona akcyza na paliwa. Dzięki temu ceny na stacjach spadły do poziomu 5,70-5,80 zł za litr benzyny oraz oleju napędowego.

Rząd ponadto zapowiedział zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej, sprzedaży benzyny, oleju napędowego, gazu oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Obie obniżki mają obowiązywać do 31 maja 2022 roku.



Na tym jednak nie koniec rządowych działań w sprawie cen paliw. Premier Morawiecki zapowiedział w wywiadzie z Piotrem Witwickim i Pawłem Czuryło, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszona Tarcza Antyinflacyjna 2.0, w ramach której stawka VAT na paliwa zostanie obniżona z 23 na 8 procent. Ma to przełożyć się na obniżkę na stacjach rzędu 60-70 groszy na litrze. Dałoby to cenę około 5 zł za litr benzyny lub oleju napędowego.



Premier oszacował koszt takiej obniżki VAT-u na 1,5 mld zł kwartalnie, a że planowane jest utrzymanie 8-procentowej stawki przez pół roku, budżet ma stracić na tym 3 mld zł. Niższy podatek VAT na paliwa miałby zacząć obowiązywać od 1 lutego.



