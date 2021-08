Ceny paliw. W których rejonach Polski benzyna jest najdroższa?

Biorąc pod uwagę wakacyjne wyjazdy problemowi przyjrzeli się bliżej eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. W których rejonach Polski warto zrobić sobie postój na stacji benzynowej?



Na początek dobrze jest się przyjrzeć statystykom Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym średniej rocznej ceny 1 litra benzyny bezołowiowej (95 oktanów) w ostatnich latach.

Ogólnokrajowa stawka kształtowała się następująco:

2010 r. - 4,59 zł

2011 r. - 5,14 zł

2012 r. - 5,73 zł

2013 r. - 5,51 zł

2014 r. - 5,30 zł

2015 r. - 4,65 zł

2016 r. - 4,37 zł

2017 r. - 4,63 zł

2018 r. - 4,95 zł

2019 r. - 5,02 zł

2020 r. - 4,48 zł



Dla porównania, obecnie - jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl - za 95-oktanową benzynę bezołowiową płacimy średnio 5,74 zł. Litr oleju napędowego wyceniany jest dziś na 5,43 zł, a gazu płynnego LPG - na 2,67 zł.



Reklama

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące całego ubiegłego roku pozwalają sprawdzić regionalne zróżnicowanie cen benzyny. Pewnym problemem jest jedynie brak danych z ubiegłego roku dla województwa mazowieckiego. Po wyłączeniu tego regionu ze zbiorczej analizy, okaże się, że najdroższe paliwo oferowane jest na terenie Pomorza Zachodniego. W ubiegłym roku kierowcy z woj. zachodniopomorskiego płacili średnio aż o 16 groszy więcej za 1 litr benzyny niż osoby z woj. śląskiego.



Zdjęcie Jak kształtowały się ceny paliw w ostatnich latach. W których regionach tankowanie było najdroższe? /

Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku ceny winduje ruch turystyczny. Dotyczy to nie tylko sezonu letniego, gdy wielu rodaków wybiera się nad morze. Trzeba też pamiętać o stałym napływie obywateli niemieckich, którzy - korzystając z bliskości granicy - często udają się do Polski na zakupy. Wysokie ceny na zachodniopomorskich dystrybutorach winduje również koszt transportu paliw do baz w Świnoujściu, Trzebieży, Stobnie i Szczecinie.