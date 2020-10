Ceny paliw mogą spaść, ale nie wszystkich

W nadchodzącym tygodniu tankowanie autogazu będzie droższe - przewidują analitycy portalu e-petrol. Natomiast BM Reflex wskazuje, że na części stacji możliwe są spadki cen diesla i benzyny.

Zdjęcie /KFP /Reporter

Jak wskazał e-petrol.pl, średnie ceny autogazu na stacjach utrzymują się na poziomie 1,99 zł/l od połowy lipca tego roku, ale już w najbliższych dniach znalezienie stacji, gdzie będzie można zatankować autogaz za mniej niż 2 złote, będzie coraz trudniejsze. Według analityków w nadchodzącym tygodniu za litr błękitnego paliwa trzeba będzie zapłaci od 2,01 do 2,10 zł. Tankowanie benzyny 95-oktanowej będzie kosztować od 4,40 do 4,51 zł/l, a diesla 4,27-4,38 zł/l.



Wahania cen na rynku ropy są w dużym stopniu kompensowane zmianami kursu dolara i stabilizują poziom cen hurtowych - wskazują analitycy BM Reflex. Ich zdaniem należy się spodziewać, że w kolejnym tygodniu na części stacji odnotujemy spadki, ale średnio w kraju obniżki będą coraz mniejsze.



Portal zwrócił uwagę, że w mijającym tygodniu nie brakowało wydarzeń, które mogły działać stymulująco na rynek naftowy i częściowo przynajmniej równoważyć wpływ koronawirusa, odpowiadającego za problemy z popytem na paliwa i kłopotami głównych gospodarek globu.



"Chodzi tu przede wszystkim o norweski strajk pracowników sektora wydobywczego, a także o huragan Delta, który lada chwila uderzyć może w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Za czynnik pośrednio wspierający wzrosty można także uznać poprawę sytuacji zdrowotnej prezydenta USA Donalda Trumpa po leczeniu z powodu koronawirusa, co emocjonowało rynki w minionym tygodniu" - czytamy.



Analitycy Refleksu zwrócili uwagę, że Arabia Saudyjska rozważa wycofanie się z planów zwiększenia produkcji ropy naftowej od początku przyszłego roku. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem OPEC+, od sierpnia łączna skala redukcji produkcji ropy naftowej została zmniejszona z 9,7 mln baryłek dziennie do 7,7 mln baryłek. Od początku przyszłego roku miał nastąpić kolejny wzrost produkcji, a skala ograniczeń wydobycia w ramach porozumienia OPEC+ miałaby spaść do 5,7 mln baryłek dziennie.



Jednak kolejne światowe rekordy zakażeń koronawirusem i rosnąca nieprzewidywalność wpływu pandemii na popytową stronę rynku ropy naftowej oraz powrót na rynki ropy libijskiej zmuszają producentów ropy naftowej do kolejnej weryfikacji polityki podażowej - zaznaczyli.



Biuro podało też, że amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (US EIA) zgodnie z najnowszymi prognozami spodziewa się średniej ceny ropy naftowej Brent w IV kwartale 2020 roku na poziomie 42 dol. za baryłkę. Prognozowana średnia cena dla roku 2021 to obecnie 47 dolarów. Jednocześnie EIA podkreśla, że w obecnej sytuacji wszystkie szacunki i prognozy obarczone są wyraźnie podwyższoną miarą niepewności - czytamy.