Motocyklista uderzył w sarnę

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Tragicznie zakończyło się zderzenie motocyklisty z sarną, do którego doszło w Nowych Gołuszowicach (opolskie) niedaleko granicy z Czechami w Niedzielę Wielkanocną. 29-latek zginął na miejscu.

Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 38. Motocyklista uderzył w zwierzę, które przebiegało przed drogę. Stracił panowanie nad motocyklem i wpadł do rowu.



Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować.