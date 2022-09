Do trzech razy sztuka - w końcu wybrano wykonawcę toruńskiego odcinka S10

Złożone oferty

S19 Jawornik - Lutcza (długość 5,2 km)

Zestawienie ofert:

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - 1 849 563 300 zł

konsorcjum firm Gülermak (lider) i Budimex (partner) - 1 909 653 720,80 zł

Stecol - 1 930 397 201,62 zł

konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner) - 2 160 236 700 zł

konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i DOGUS Insaat ve Ticaret (partnerzy) - 2 700 832 938,51 zł

Nurol İnşaat ve Ticaret - 2 772 879 697,03 zł

konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner) - 2 863 008 747,50 zł

S19 Lutcza - Domaradz (długość 6,4 km) Zestawienie ofert:

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - 1 413 898 038 zł

konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy) - 1 457 700 000 zł

konsorcjum firm Budimex (lider) i Gülermak (partner) - 1 460 625 000 zł

konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner) - 1 473 360 873,07 zł

Stecol - 1 479 376 893,46 zł

Nurol İnşaat ve Ticaret - 1 679 500 116,11 zł

konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i DOGUS Insaat ve Ticaret (partnerzy) - 2 129 408 211,24 zł

Oferty w obu przetargach zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny, przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem , a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe, w tym portale tunelu.

Zdjęcie Znane są oferty w przetargach na dwa ostatnie odcinki S19 / GDDKiA

Zakres prac na odcinku Jawornik - Lutcza

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik kat. I w kierunku Barwinka, które zostanie przystosowane do rozbudowy do kat. II. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją, a także infrastruktura techniczna.

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres prac na odcinku Lutcza - Domaradz

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie miał długość 6,4 km. Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania umowy.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

