Złodziej samochodu zatrzymany po pościgu

​Katowiccy policjanci zatrzymali po pościgu złodzieja, który ukradł forda fiestę, a wcześniej włamał się do domu właściciela, by zabrać stamtąd kluczyki. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna ma do obycia karę 9 miesięcy więzienia; teraz grozi mu dodatkowe 10 lat odsiadki.

32-latka zatrzymali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej z katowickiej komendy.

"Do zatrzymania mężczyzny doszło po pościgu na Józefowcu. Policjanci zauważyli skradzionego forda fiestę. Kiedy włączyli w nieoznakowanym radiowozie sygnały błyskowe i dźwiękowe, identyfikując się jako policjanci, mężczyzna zaczął uciekać. Wtedy też uszkodził skradziony samochód" - podała we wtorek katowicka komenda.



Zatrzymany wcześniej włamał się do jednego z domów w Piotrowicach i zabrał stamtąd kluczyki do auta. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy 32-latku amfetaminę. Wstępne badanie narkotesterem wskazało, że mógł pod jej wpływem prowadzić samochód. Została mu pobrana krew do badań laboratoryjnych.

"Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. W czasie czynności okazało się, że był również poszukiwany do odbycia kary 9 miesięcy więzienia za włamania. Teraz grozi mu kolejne 10 lat pobytu za kratami" - podali katowiccy policjanci.

