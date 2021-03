Zderzenie Żuka z Mitsubishi. Jednego klasyka mniej

​Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było prawdopodobną przyczyną zdarzenia Żuka z Mitsubishi. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala.

Zdjęcie Żuka raczej nie będzie opłacało się naprawiać /Policja

Do wypadku doszło w Ostrołęce. Policjanci zostali wezwani do zderzenia dostawczego Żuka i Mitsubishi Outlander, do któego doszło na skrzyżowaniu ul. Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerplatte.

Jak wynika z ich wstępnych ustaleń, kierujący dostawczym autem 65-letni mężczyzna podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa jadącej z naprzeciwka, kierującej Mitsubishi Outlander 35-letniej kobiecie, która podróżowała wraz z 5-letnią córką.

W wyniku zdarzenia ranny został pasażer Żuka, 67-letni mężczyzna, który został zabrany do szpitala.

Zdjęcie Mitsubishi zostało dość poważnie uszkodzone / Policja

Na miejscu w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia policjanci wykonali, m.in. zdjęcia, szkice, a także oględziny samego miejsca zdarzenia, jak i pojazdów biorących w nim udział.

Jedno nie ulega wątpliwości. Z polskich dróg zniknie kolejny samochód z czasów PRL...