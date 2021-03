Zdemolowała stację. Była pod wpływem narkotyków

Kobieta, która w nocy z soboty na niedzielę zdemolowała stację benzynową w Rymaniu w Zachodniopomorskiem, była pod wpływem narkotyków. Do wyników badań krwi dotarła reporterka RMF, Aneta Łuczkowska.

Zdjęcie Stacja paliw w Rymaniu, w którą w nocy z soboty na niedzielę wjechała samochodem kobieta / Marcin Bielecki /PAP

Wyniki badań wskazują, że Katarzyna A. była pod wpływem amfetaminy i marihuany. Wykazane w badaniu stężenie sugeruje, że kobieta zażyła sporo amfetaminy, a tzw. trawkę wypaliła w nieodległym czasie od jej zatrzymania.

Kobietę czeka teraz rozszerzenie zarzutów o kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków. To jednak wydarzy się dopiero po posiedzeniu sądu, na którym ten będzie rozpatrywać wniosek o jej tymczasowy areszt.

37-latka usłyszała wczoraj zarzuty m.in. uszkodzenia mienia i narażenia pracowników stacji na niebezpieczeństwo. Grozi jej 5 lat więzienia.

Prokurator wnioskuje o 3 miesięczny areszt, bo Katarzyna A. nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu. Kobieta mieszka w Holandii.

Policjanci oddali kilka strzałów, kobiecie udało się jednak odjechać

Koło północy z soboty na niedzielę 37-letnia kobieta staranowała samochodem drzwi do stacji paliw. Na krążącym w internecie filmie widać, jak wycofuje auto, a potem z impetem wjeżdża do środka.

Policjanci oddali kilka strzałów w kierunku auta, ale kobiecie udało się odjechać ze stacji benzynowej. Pojechała aż do Koszalina, 50 kilometrów od Rymania, gdzie sama zameldowała się na komisariacie.

Jakie zarzuty usłyszała kobieta?

Katarzyna A. usłyszała już zarzuty uszkodzenia mienia na kwotę 20 tysięcy złotych. Do tego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dwóch pracownic stacji i policjanta. Śledczy uznali, że ktoś mógł zostać trafiony fragmentami konstrukcji budynku.

Do tego kobieta odpowie za zmuszenie policjanta do odstąpienia od podejmowania interwencji, bo uderzyła jednego z funkcjonariuszy lusterkiem samochodu. Kolejny zarzut to ucieczka z miejsca zdarzenia.

"Uczucie zagrożenia narastało"

37-latka zeznała, że postanowiła wjechać w budynek stacji, bo się bała. Opowiedziała, że czuła się zagrożona przez partnera, którego zostawiła w Holandii i od którego uciekała. Wyjaśniła, że to uczucie zagrożenia narastało - podejrzany wydawał się jej każdy napotkany samochód, a także mężczyzna, który podróżował wraz z nią. Stwierdziła, że jeśli zrobi coś spektakularnego, to zagrożenie zniknie.



Katarzyna A. na stałe mieszka w Holandii, w Polsce nie ma adresu zamieszkania.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarki RMF FM wynika, że 37-latka pokłóciła się ze współpasażerem. Kobieta miała z nim jechać aż z Holandii. Po drodze zrobiło się na tyle nerwowo, że zjechali na stację benzynową w Rymaniu. Widząc kłótnię, obsługa stacji wezwała policję.



Po przybyciu funkcjonariuszy, doszło do zaognienia sytuacji i 37-latka z pełnym impetem staranowała budynek stacji, niszcząc szklaną elewację.

To wtedy policjanci próbowali unieruchomić samochód, oddając w jego kierunku kilka strzałów, ale to im się nie udało.