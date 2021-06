Zasłabła i potrąciła piesze. To nauczka na przyszłość!

W Płońsku kierująca chevroletem 60-latka potrąciła na przejściu dla pieszych dwie kobiety w wieku 62 i 23 lat. Jak tłumaczyła, źle się poczuła i nie zauważyła przechodzących przez pasy. Poszkodowane oraz kierująca chevroletem, która po wyjściu z auta zemdlała, zostały zabrane do szpitala.

Zdjęcie / Damian Klamka / East News

Potrącenie rowerzystki na przejściu dla pieszych

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, do zdarzenia doszło w czwartek przed południem na ul. Płockiej - wstępne ustalenia i relacja 60-letniej mieszkanki gminy Płońsk, kierującej chevroletem, wskazują, że w trakcie jazdy samochodem źle się poczuła i nie zauważyła przechodzących przez przejście dla pieszych dwóch kobiet.

"Obie mieszkanki Płońska, w wieku 62 i 23 lat, matka z córką, zostały potrącone przez chevroleta. Kierująca nim po wyjściu z pojazdu zemdlała. Na miejscu pomoc była udzielana wszystkim trzem kobietom, które ostatecznie trafiły do szpitala, aby lekarze ocenili, jakich ewentualnie obrażeń doznały" - powiedziała podkom. Drężek-Zmysłowska.

Dodała, iż ze wstępnych ustaleń i oględzin na miejscu zdarzenia wynika, że uderzenie samochodu nie było silne.

W związku ze zmianą przepisów, od 1 czerwca pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na oznakowanym przejściu przez jezdnię - kierujący ma obowiązek obserwować przejście i pieszemu, który znajduje się na przejściu lub zamierza na to przejście wejść, umożliwić bezpieczne poruszanie się. W naszym serwisie nieustannie apelujemy do pieszych, by dla własnego bezpieczeństwa nie egzekwowali swojego pierwszeństwa "przy wchodzeniu" siłą, pamiętając o art. 14 Prawa o Ruchu Drogowym, który mówi, że pieszym zabrania się wchodzenia wprost pod nadjeżdżający pojazd, również na przejściu dla pieszych.



Chodzi o to, że żaden samochód nie zatrzyma się w miejscu, w przeciwieństwie do pieszego, zaś kierowca może być roztargniony, zmęczony, czy chory. A wówczas ucierpi tylko pieszy.



