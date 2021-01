Z wydechu tej ciężarówki dymiło się jak z komina!

W zatrzymanej przez wielkopolskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego ciężarówce brakowało tachografu, a zadymienie spalin wielokrotnie przekraczało dopuszczalne wartości. Z samochodu wyciekały też płyny eksploatacyjne.

We Wrześni w województwie wielkopolskim inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Poznania zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, którego kierowca jechał po załadunek kontenera z odpadami budowlanymi. Pomimo ustawowego wymogu, w pojeździe brakowało tachografu, przez co niemożliwym było sprawdzenie czasu jazdy, odpoczynków i przerw w jeździe kierowcy.

Badanie dymomierzem wykazało, że normy zadymienia spalin były wielokrotnie wyższe od dopuszczalnej wartości, a z silnika wyciekały płyny eksploatacyjne. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i zakazali dalszej jazdy.

Kierowca został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 500 zł, a wobec przedsiębiorcy wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające zagrożone karą nawet 10 tys. zł. Osoba zarządzająca transportem w firmie może również zostać ukarana. Pojazd został usunięty z drogi przez przewoźnika.