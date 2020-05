Z ulic Warszawy zniknęły 1163 wraki samochodów

Od początku roku warszawska straż miejska usunęła z ulic 1163 wraki samochodów. Najwięcej wraków pojazdów zabrano z Mokotowa, Pragi Południe i Targówka.

Zdjęcie Straż miejska usuwa wraki z ulic /Tomasz Holod/Polska Press /East News

Jak przekazała straż miejska, porzucone auta wciąż można spotkać na ulicach i parkingach Warszawy, gdzie miesiącami blokują miejsca. "Nie dość, że szpecą miasto, to jeszcze są zagrożeniem np. dla bawiących się nieopodal dzieci i dla środowiska. Mimo epidemii strażnicy zajmujący się usuwaniem takich aut nie zwalniają i kontynuują czynności, by tego typu +ozdób+ było w stolicy jak najmniej" - podała SM.



Strażnicy przedstawili też statystyki. Wynika z nich, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku ze stołecznych ulic zabrano 1163 wraki.



Najwięcej wraków usunięto z Mokotowa (152 pojazdy), Pragi Południe (126 pojazdów) oraz Targówka (111 pojazdów), a najmniej z Wesołej (11 pojazdów), Rembertowa (12 pojazdów) i Wilanowa (31 pojazdów).



SM poinformowała także, że w analogicznym okresie 2019 roku usunięto 833 wraki - najwięcej z Mokotowa (111 pojazdów), Pragi Południe (95 pojazdów) i Targówka (81 pojazdów), a najmniej z Wesołej - (8 pojazdów), Rembertowa (9 pojazdów) oraz Ursusa (18 pojazdów).



"Działania, które podejmują warszawscy strażnicy mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Są również jednym z elementów przeciwdziałania degradacji przestrzeni miejskiej. Interweniujemy kiedy pojazdy są zniszczone, z których wyciekają płyny eksploatacyjne. Często wraki są niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Z pojazdów wystają elementy uszkodzonej karoserii" - zaznaczyła stołeczna SM.



Dodała, że zagrożeniem mogą być również wybite szyby, a niektóre pojazdy są czasem tak zdewastowane, że trudno w pierwszej chwili stwierdzić jakiej marki są porzucone auta. W związku z tym, funkcjonariusze z Referatu ds. Pojazdów wszczynali czynności m.in. w przypadku aut powypadkowych, spalonych - niebezpiecznych dla mieszkańców i środowiska, blokujących miejsca parkingowe i szpecących miasto, a także tych pozostawionych bez tablic rejestracyjnych.



"W przypadku, kiedy pojazd stanowi zagrożenie, bezzwłocznie wydawana jest dyspozycja jego usunięcia. W innych sytuacjach nasze czynności zmierzają do zmobilizowania właściciela pojazdu, tak aby to on usunął wrak lub przywrócił pojazd do stanu użytkowego" - przekazała SM.



Auta usuwane są na wytypowane parkingi. Tam jeszcze przez jakiś czas czekają, aż zgłoszą się po nie ich właściciele. "Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, pojazd nie zostanie odebrany, uznaje się, że został on porzucony z zamiarem wyzbycia się" - poinformowała SM.



Wówczas z mocy ustawy przechodzi na własność gminy i poddawanych recyklingowi.