Z państwowych autostrad znikną szlabany!

​ Przejazd odcinkami autostrady A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica bez szlabanów będzie możliwy od IV kwartału 2021 r. - poinformował w piątek resort finansów. Na państwowych odcinkach dróg płatnych ma działać jeden system poboru opłat e-Toll.

Zdjęcie Bramki mają zostać zastąpione przez elektroniczny pobór opłat /Stanisław Kowalczuk /East News Koniec z korkami na bramkach? Znamy datę!

Od 1 lipca br. to KAS odpowiada za pobór opłaty za przejazd autostradą na dwóch odcinkach autostrad Konin-Stryków oraz Wrocław-Sośnica. Opłata za przejazd jest pobierana tam w sposób manualny z wykorzystaniem bramek lub elektronicznie przy użyciu urządzeń OBU (viaBOX lub viaAUTO) w technologii radiowej (DSRC).



Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w piątek na konferencji prasowej, że resort wraz z KAS przygotuje nowoczesne rozwiązanie, które nie będzie nikogo wykluczać. Dodał, że za przejazd autostradami będzie można rozliczyć się za pomocą aplikacji bądź kupując bilet autostradowy.



Resort i KAS planują wprowadzić dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą przez pojazdy lekkie, czyli do masy 3,5 ton. Pierwsza opcja, to opłaty naliczane na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Sytemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-Toll), analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężarowych np. z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne.



Drugim sposobem płatności, będzie wykupienie biletu autostradowego, tradycyjnego-papierowego na stacji paliw, czy w kiosku lub wirtualnego biletu przez serwis internetowy, terminal samoobsługowy, aplikacje bankowe. Bilet autostradowy będzie można kupić bez konieczności przekazywania danych geolokalizacyjnych i wykorzystywania urządzenia z nadajnikiem GPS. Bilet będzie kupowany na konkretny odcinek autostrady i będzie ważny przez 48 godzin od momentu zakupu. Jeśli zmienią nam się plany i nie będziemy chcieli jechać płatnym odcinkiem autostrady, bilet będzie można zwrócić (do konkretnej daty wskazanej na bilecie) i odzyskać pieniądze.



Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że nowy system zacznie być wprowadzany w pierwszym kwartale 2021 roku. Dodała, że obowiązywać będzie 3-miesięczny okres przejściowy, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (stary oparty na systemie radiowym oraz nowy oparty na geolokalizacji). Stary system ma przestać funkcjonować 1 lipca 2021 roku. Na początku system skierowany będzie dla pojazdów ciężkich, ważących powyżej 3,5 tony.



Resort finansów wyjaśnił, że ze względu na wiążące umowy z podwykonawcami na obsługę bramek, najwcześniejszy możliwy termin zaprzestania poboru opłaty za przejazd autostradą w sposób manualny to czwarty kwartał 2021 r. Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS z wykorzystaniem aplikacji zostanie uruchomiona wcześniej, wraz ze startem systemu e-Toll.



Przedstawiciele resort finansów poinformowali, że nowe rozwiązania zostaną uregulowane ustawowo, a prace nad odpowiednimi przepisami są na ukończeniu.