"Wyzwanie: parkowanie". Sypią się mandaty

419 razy interweniowali w minionym tygodniu strażnicy miejscy z Katowic, dyscyplinujący kierowców w ramach akcji "Wyzwanie: parkowanie!". 225 z nich zakończyło się mandatem, pouczeniem lub wnioskiem do sądu.

Zdjęcie W wielu miastach brakuje miejsc parkingowych, więc kierowcy parkują tam, gdzie się da / Mariusz Grzelak / Reporter

Akcję, która ma ograniczyć przypadki nieprawidłowego parkowania, samorząd Katowic rozpoczął w kwietniu. Podczas pierwszego etapu, realizowanego w Śródmieściu i Koszutce, kierowcy dostawali jednie ulotki informacyjne. Straż Miejska rozdała ich blisko 2 tys. Od 10 maja akcja weszła w drugą fazę - dyscyplinowania kierowców; została też rozszerzona na inne dzielnice.

"Po liczbie interwencji widzimy, że problem jest spory i wiemy, że Straż Miejską czeka jeszcze dużo pracy w związku z nieprawidłowym i nielegalnym parkowaniem. Wierzę, że kolejne tygodnie akcji przyniosą jeszcze większe efekty, a +miszczów parkowania"+ będzie coraz mniej" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. "Cieszę się, że mieszkańcy tak aktywnie włączyli się w nasze działania, czego potwierdzeniem jest blisko 550 zgłoszeń na mapie dostępnej na wyzwnieparkowanie.katowice.eu, a ponad 100 kolejnych czeka na publikację" - dodał.

221 spośród 419 interwencji strażników dotyczyło niestosowania się do znaków zakazu zatrzymywania się i postoju, w jednym przypadku samochód został usunięty na koszt właściciela. 126 razy strażnicy interweniowali w związku z naruszaniem innych ograniczeń i zakazów (np. parkowanie na podjazdach do bram czy przejściach dla pieszych), a 50 razy w sprawie rozjeżdżanych zieleńców. Pozostałe działania dotyczyły m.in. pojazdów porzuconych i pozbawionych tablic rejestracyjnych. 225 z tych interwencji zakończyło się mandatem, pouczeniem lub wnioskiem do sądu, a w przypadku 144 wystawiono wezwania do stawienia się w Straży Miejskiej.

Od 10 maja akcja "Wyzwanie: parkowanie!" prowadzona jest już nie tylko w Śródmieściu i Koszutce, ale też w innych częściach miasta. Prezydent Krupa wystosował zaproszenia do Rad Jednostek Pomocniczych, aby włączyły się do akcji. Ich przedstawiciele już umawiają się ze strażnikami, aby sporządzić mapy miejsc, gdzie najczęściej łamane są przepisy związane z parkowaniem. "Właśnie te obszary zostaną objęte szczególnym nadzorem Straży Miejskiej. W tych działaniach nie zależy nam na osiągnięciu jednorazowych efektów tylko wdrażaniu trwałych nawyków" - zaznaczył Krupa.

28 kwietnia w Katowicach ruszyła także akcja "Zielone? Nie parkuję!". Do końca maja mieszkańcy mogą zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Następnie, w każdej z 22 dzielnic, zostanie wybrane jedno miejsce, które zostanie zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów.

W roku 2020 katowicka Straż Miejska przeprowadziła w sumie 11266 różnego rodzaju czynności związanych z nieprawidłowym parkowaniem. 416 razy strażnicy zakładali blokady na koła, 43 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela. Przeprowadzono 1017 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach.



