Wystarczyło kilka minut by "zdobył" 29 punktów i dostał 2800 zł mandatu

Wielu kierowców jest mocno zdziwionych, gdy od policjantów słyszą, że za przekroczenie prędkości dostaną kilkanaście punktów karnych. Punktów, które w dodatku będą ważne przez dwa lata. A przecież za samo trzymanie telefonu w ręce taryfikator przewiduje 12 punktów, czyli połowę dopuszczalnej puli.

Wystarczyły dwa niezgodne z przepisami manewry wyprzedzania

Właśnie zdziwieniem zareagował 21-letni kierowca Volkswagena, który został zatrzymany do kontroli przez policjantów z dolnośląskiej grupy Speed. Funkcjonariusze, którzy używali nieoznakowanego radiowozu, nagrali jak mężczyzna dwukrotnie wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, m.in. wjeżdżając na powierzchnię wyłączoną z ruchu. Dodatkowo pomiar prędkości wykazał, że radiowóz jechał z prędkością 128 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

29 punktów, 2800 zł mandatu

Po podsumowaniu wszystkich zarejestrowanych na nagraniu wykroczeń kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2800 zł. Ponadto na jego konto wpłynęło 29 punktów, czyli znacznie więcej niż wynosi dopuszczalna liczba (24). A to oznaczało zatrzymanie prawa jazdy.

By je odzyskać 21-latek będzie musiał zdać egzamin kontrolny, a jeśli mu się ta sztuka nie powiedzie za pierwszym razem - całkowicie straci uprawnienia do prowadzenia samochodów. A to oznacza konieczność odbycia "od zera" kursu na prawo jazdy. Kursu, który oczywiście będzie kończył się egzaminem.