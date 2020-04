Wypadki w Wielkanoc. Zastanawiająca statystyka

Takich Świąt Wielkanocnych nikt się chyba nie spodziewał. Czy Polacy zastosowali się do zaleceń władz i zrezygnowali ze świątecznych podróży samochodami?

Zdjęcie Ruch spadł znacząco, a liczba wypadków - o połowę /Jakub Wosik /Reporter

Policyjne statystyki wskazują na to, że tak. W sumie od piątku (10 kwietnia) do poniedziałku (13 kwietnia) na polskich drogach doszło do 118 wypadków, w których zginęło 17 osób, a 182 zostały ranne.

Dla porównania w ubiegłym roku (święta przypadały na 19-22.04. 2010) drogówka informowała o 281 wypadkach, 38 ofiarach śmiertelnych i 308 rannych.

Oznacza to, że w porównaniu do roku 2019 liczba wypadków spadła o 52 proc, ofiar śmiertelnych o 55 proc, a rannych o 42 proc. Można wiec śmiało zaryzykować wniosek, że tegoroczna Wielkanoc - z punktu widzenia ruchu drogowego - należała do najbezpieczniejszych w historii!

Podobnie jak liczba wypadków spadła... liczba pijanych kierowców. W okresie tegorocznych świat zatrzymano 720 kierujących pod wpływem alkoholu. Dla porównania w ubiegłym roku policyjna akcja "Wielkanoc" poskutkowała zatrzymaniem 1450 nietrzeźwych kierujących.

Najtragiczniejsze żniwo zebrał w tym roku Wielki Piątek - doszło wówczas do 40 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 42 odniosło obrażenia. Najbezpieczniej było w same święta. Niedziela przyniosła 14 wypadków drogowych, dwie ofiary śmiertelne i 15 rannych.

Tegoroczne dane nie do końca korelują z informacjami dotyczącymi spadku natężenia ruchu. Wg szacunków ten zmaleć miał o około 70 proc. ale obecnie trudno o wiarygodne dane dotyczące tej kwestii. Mimo tego, można by się spodziewać, że liczba wypadków i ofiar śmiertelnych również spadnie o około 70 proc. Dlaczego tak nie jest?

Odpowiedź kryć się może w danych dotyczących sprawców i ofiar wypadków z podziałem na uczestników ruchu. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że słoneczna aura sprzyja korzystaniu z jednośladów, a wielu młodych fanów jazdy na dwóch kółkach niewiele robi sobie z obowiązujących ograniczeń. W tym miejscu warto dodać, że tylko w piątek, tylko na śląskich drogach, doszło do dwóch śmiertelnych wypadków motocyklistów...